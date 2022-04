Echt waar: deze auto is een Modena

Tja, op een plaatsnaam kun je moeilijk copyright aanvragen. Modena klinkt net even wat sexyer dan Moordrecht, Muiden of Middelburg.

Ooit was Enzo Ferrari een gewone teambaas. Pas later creëerde hij het meest tot de verbeelding sprekende automerk. Logisch dus dat nieuwkomers zo hoog mogelijk mikken. Dat is in dit geval wel heel erg letterlijk gedaan, want de auto die je op de foto’s ziet, is namelijk een heus Modena. Geen Ferrari 360 Modena, maar een Ares Modena S1. Ares Modena is de nieuwe naam van Ares Design. Dat bedrijf ken je van diverse ombouwprojecten.

De Ares Modena S1 is een sportwagen op basis van de Chevrolet Corvette C8. Het zijn de productie-uitvoeringen van de concepts die we in 2020 zagen (zie video onderaan het artikel). Toen was er nog flinke kritiek, vanwege de grote gelijkenissen met de Porsche Electric Le Mans Concept, een door Porsche gefinancierd afstudeerproject.

Proporties

We zien nu duidelijk dat ze bij Ares zich iets hebben ingehouden. Dat komt mede door de andere proporties. De Ares Modena S1 is namelijk onderhuids een Corvette van de laatste generatie. Je kunt ‘m krijgen als coupé of met een targadak. Uiteraard is de complete koets van koolstofvezel. Is de auto mooi? Op zich wel.

Met name die coupé versie met die daklijn en heupen ziet erg naar onze mening geweldig uit. De targa-versie is wat dat betreft iets minder. Maar smaken verschillen. Wel kun je met de targa-variant van de Ares Modena S1 de motor beter horen.

Die motor is een 6.2 liter V8 waar ze helemaal niets aan hebben gedaan. Er is een nieuwe uitlaat opgezet, maar qua vermogen zal het rond dezelfde 475 pk blijven. In principe heb je niet veel meer nodig. De Ferrari 360 Modena heeft 400 pk en die auto is ook niet te langzaam, toch?

Interieur Ares Modena S1

Een ander aspect waarmee de auto zich onderscheidt, is het interieur. Nu is dat bij de Corvette C8 keuriger dan ooit. Je zal nooit een Corvette kopen vanwege zijn interieur. Maar vroeger waren er genoeg mensen die ‘m juist niet kochten vanwege het interieur. In dit geval is alles opnieuwe bekleed met de mooiste materialen.

Apart is dat de bijzondere strip met knopjes naast de middentunnel ontbreekt bij de Ares Modena S1. Ook opmerkelijk is dat het complete infotainment-systeem anders is. Dat laatste is niet iets dat je veel zit bij dit soort coachbuilders.

De prijzen zijn nog niet bekend. Reken op fikse bedragen. Uiteraard is zeldzaamheid een USP. Er worden namelijk maar 24 exemplaren van de Ares Modena S1 gebouwd. Daarna zul je weer een normale Corvette moeten kopen.

