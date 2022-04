Durf jij nog een dikke zescilinder te bestellen?

Met zo’n dikke zescilinder maak je indruk en jezelf erg blij. Maar financieel is het wel lastig.

Vroeger was een zescilinder een cadeautje. Als je hard werkte, behoorde een mooie zescilinder tot de mogelijkheden. Modale middenklassers als de Ford Mondeo, Opel Vectra en Volkswagen Passat kon je met een zescilinder bestellen. Een zespitter is niet alleen krachtig, maar heeft vaak een veel mooiere loop dan een modale vierpitter.

Echter, omdat we met zijn alleen aan het downsizen zijn en een vierpitter voldoende potentie heeft voor 99% van de mensen, zie je ze bijna niet meer. Jaguar zet de dikke zescilinder in het zonnetje vandaag. Dat doen ze met hun twee nieuwe zes-in-lijn motoren in de F-Pace.

Die kun je nu bestellen als F-Pace R-Dynamic D300 Sport en F-Pace R-Dynamic P400 Sport. Deze hebben naast een dikke zescilinder ook een omvangrijke standaarduitrusting met onder enorme 21 inch wielen, Amazon Alexa en er zijn nieuwe kleuren beschikbaar.

Specificaties dikke zescilinder

De F-Pace R-Dynamic D300 Sport heeft een 3.0 zes-in-lijn turbodiesel onder de kap. Deze is goed voor 300 pk bij 4.000 toeren en 650 Nm, dat al bij 1.500 toeren paraat staat. Daarmee knal je in 6,4 tellen naar de 100 km/u en haal je 230 km/u.

De P400 R-Dynamic P400 Sport heeft ook een 3.0 zescilinder lijnmotor, in dit geval op benzine. Het maximum vermogen is 400 pk (bij 5.500 toeren). Het blok levert een bijna diesel-esque 550 Nm bij een eveneens diesel-achtige 2.000 toeren. De P400 is een stuk sneller; 0-100 kmu in 5,4 seconden is gewoon snel te noemen. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

Prijzen

We hebben ook de prijzen voor je. Jaguar vraagt voor de F-Pace R-Dynamic D300 Sport precies 127.704 euro. De F-Pace R-Dynamic 400 moet maar liefst 134.324 euro opbrengen. Beide modellen kun je nu in de lunchpauze uitgebreid configureren. Uiteraard hebben we ook een overzichtje met de prijzen van de concurrentie:

Ford Explorer 3.0 Ecoboost PHEV ST-Line (457 pk) – € 80.430

Lexus RX450h F-Sport (313 pk) – € 100.845

BMW X3 M40i (360 pk) – € 101.170

Mercedes-AMG GLC43 4Matic S (390 pk) – € 121.768

Porsche Macan S (380 pk) – € 125.700

Jaguar F-Pace R-Dynamic P400 Sport (400 pk) – 134.324

Land Rover Range Rover R-Dynamic P400 HSE (400 pk) – € 137.382

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (510 pk) – € 141.950

Maserati Grecale Trofeo (530 pk) – € 166.087

Houd er rekening mee dat de Jaguar aanzienlijk completer is uitgerust, evenals de Lexus. De Porsche is episch kaal en ook bij de Mercedes en BMW vallen er voldoende opties te kiezen. Maar feit blijft dat het in alle gevallen veel geld kost. Zou jij doorsparen voor een zescilinder, of dan maar genoegen nemen met een eenvoudige viercilinder (en de badge-delete optie)?

Meer lezen? Dit zijn de 17 duurste SUV’s van Nederland!