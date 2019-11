Ken je deze bizarre Shooting Brake nog?

Eigenwijs was het merk achter dit ding zeker.

Het is een wens van vele autofanaten: je eigen auto ontwerpen. Het enige nadeel aan dit soort wensen in vervulling laten gaan (door noeste arbeid, begrijp ons niet verkeerd), is dat maar weinig mensen dromen van een zevenzits MPV. Nee, je wil dan een toffe supercar in het leven roepen. Dat klinkt wel als een leuk idee, maar ga er maar eens aan staan. Je komt er vanzelf achter dat je snel in je gezicht wordt geslagen door de realiteit. Zoals deze 13 voorbeelden.

En nog steeds schieten ze als paddestoelen uit de grond. Ook na de jaren ’90. Ook in het vorige decennium. We kunnen ze lang niet allemaal opdreunen, wat precies samenvat wat voor sneue verhalen er kunnen volgen uit een toffe wens. Eentje die ondergetekende altijd heeft onthouden is waar het jonge bedrijf SVS mee op de proppen kwam in 2008. SVS, wat staat voor Spada Vetture Sport, is een Italiaans bedrijf wat nog steeds een werkende website heeft! Je kan er niks mee, een auto bestellen incluis, maar gelukkig hebben we de foto’s nog. Overigens is een andere reden dat SVS nog relatief bekend is, is omdat de eigenaar/CEO geen onbekende is. Ercole Spada tekende de Aston Martin DB4 Zagato en nog veel meer.

Ervaring en een gevestigde naam. Dat klinkt als een recept voor relatief succes. Het belangrijkste is natuurlijk onderscheidend zijn. Onderscheidend was het eerste wapenfeit van Spada ook. De Codatronca TS was een compacte, middenmoot sportwagen. De auto baseerde zich op de Corvette C6. Aan het plaatwerk, met name de deuren, is dat ook wel te zien. Toch is het design van de auto vanaf de grond af aan opnieuw ontworpen en lijkt het absoluut niet op een Corvette.

Waar het wel op lijkt? Het aspect ‘uniek’ aan de auto klopt in ieder geval, want nog nooit heeft iemand zo’n ding als dit gezien. Wat dat betreft heeft Spada goed werk geleverd. De voorkant doet denken aan Lamborghini, met de grote luchtgaten in de bumper. Ook de koplampen lijken op die van de Aventador. En die was er nog niet eens in 2008! Maar als het gaat om de Codatronca, heeft niemand het over de voorkant. De achterkant is het meest spraakmakend. Een Shooting Brake kennen we wel, maar de Codatronca is geen Shooting Brake. De achterkant meet zich vanaf de B-stijl richting een punt. Het grote driehoekige stuk achterop doet een beetje denken aan de ‘breadvans’ van weleer. Origineel, dat wel.

Maar het grootste nadeel is dat een Shooting Brake praktisch is door extra kofferruimte, dan wel zitplaatsen. Door de puntvorm kon dat echter niet. Er past geen extra zitplaats en ruimte voor een achterklep was er ook niet bepaald. Wat zit er dan in de dakkappel/het puntstuk? Leegte. Door de in totaal vijf ruiten is het wel lekker licht, maar door de vorm en de constructie zitten ze niet op de plekken dat je veel ziet in je binnenspiegel.

Het probleem is dat dit bizarre idee zo weinig oplevert. Vraag een willekeurig supermodel op hoge hakken en met een superstrak jurkje het maar: wie mooi is moet inleveren op praktisch gemak. Was de Codatronca maar een supermodel op hoge hakken. Misschien dat hier een beetje subjectiviteit wordt gebruikt, maar het was gewoon geen mooie auto. De hele contraptie achterop is waardeloos en maakt het model absoluut niet mooier. De delen waar niks controversieels wordt gedaan, zijn ook niet mooi. Aan de voorkant heb je gewoon twee koplampen en een motorkap. En toch is de Codatronca ook daar geen pareltje. Ja, Ercole Spada is een designer in hart en nieren. Maar geef deze man gewoon een opdracht. Op eigen houtje klopt er niks van. Ook de Codatronca Monza, zonder vreemde Shooting Brake-contraptie, was geen toppunt van schoonheid.

Maar goed, misschien dat de auto elders kan scoren. Qua interieur niet, de materialen kloppen wel maar de rest is een zooitje ongeregeld wat je ook in een Ariel Atom vindt. Qua motor dan? Daar wordt het een en ander goed gemaakt. We houden allemaal van de DeTomaso Pantera met zijn Italiaanse styling en Mustang-motor. De Codatronca doet hetzelfde. De basis is dus Corvette, met diens LS7 V8 aan boord. Deze meet zeven heuse liters en is in de Codatronca goed voor 630 pk. There is no replacement for displacement. Je kan veel zeggen van die Amerikanen, maar hun motoren zijn briljant. Spada begreep dat, kennelijk. Een handgeschakelde zesbak maakte het perfecte recept voor een sportwagen af.

De productiegetallen van Spada worden Italiaans verzwegen. Een Codatronca spotten is een zeer zware opgave dus veel zullen het er niet zijn. Spada is niet failliet en bij de productiecyclus van de Codatronca staat dan ook in de meeste gevallen 2008-heden. Als je een flinke zak geld meeneemt naar Italië, is de kans aanwezig dat er nog een Codatronca voor je gebouwd kan worden. Dat is echter geen belofte.

Uniek zijn maakt de tongen los, kijk maar naar de Cybertruck. Té uniek zijn kan dus ook: de styling van de Codatronca was te uniek. De aandrijflijn was daarentegen ouderwets lekker, maar juist niet uniek genoeg! maar ook verkrijgbaar in de veel minder omstreden ontworpen Chevrolet Corvette. Die overigens ook achtersteven in een puntvorm heeft. Maar dan wél goed uitgevoerd.