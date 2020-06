Echt waar: Louwman zoekt potente kamelenhengst

Je verwacht het niet. Het is geen clickbait, maar echt waar. Toyota importeur Louwman zoekt een potente kamelenhengst ‘met zin’.

Sommige berichten zijn net een anders. Dat je denkt bij het lezen : What’s gibt? Ondanks dat de mussen inmiddels van het dak vallen, kijk je toch even op de agenda om te datum te checken. Het zou toch geen 1 april zijn?

Een andere manier is even de afzender te checken. Met name die van De Speld kunnen hilarisch zijn, maar zijn vaak niet waarheidsgetrouw, om een eufemisme te gebruiken. Maar toen we lazen dat ze bij Louwman op zoek zijn naar een potente kamelenhengst, moesten wij ons wel even achter de oren krabben.

Louwman zoekt kamelenhengst

Dat dachten we ook toen we lazen dat de Toyota importeur Louwman een kamelenhengst zoekt. Het liefst eentje die er een beetje zin in heeft. Bronstig, noemen wij dat op de redactie. Hoe zit de spreekwoordelijke vork nu in de spreekwoordelijke steel?

Simpel: Toyota is gevestigd in Raamsdonkerveer. Voor wie er weleens is geweest, herkent het bijzondere koepelvormige pand. Bij de opening van dat pand zo’n 40 jaar geleden, kreeg Louwman de kamelen cadeau van alle Toyota dealers in Nederland. Waarschijnlijk hadden de directeuren net een paar baco’s te veel op en dachten ze dat het wel een goede grap zou zijn.

Voortplanten

De kamelen hebben zich in de tussentijd telkens voortgeplant en tot op de dag vandaag zijn er nog steeds kamelen op het terrein van de Toyota importeur. Er zijn er drie: een moeder met haar twee dochters. De laatste hengst is overleden in 2013.

Je voelt ‘m nu al aankomen. Louwman zoekt een potente kamelenhengst om een van deze dames een goede avond te bezorgen. Met een beetje hoop heeft het vrouwtje er dan ook ‘zin’ in en kunnen er bewegingen gemaakt worden als waren ze gehuwd. Met een beetje mazzel kan er dan een traditie worden voortgezet van kamelen in Raamsdonkerveer. Dus mocht je nog een kamelenhengst met ‘zin’ hebben staan, laat het even weten in de comments!