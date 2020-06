G-Power heet nu Infinitas, G-Power bestaat nog steeds?

Lekker verwarrend. G-Power heet nu Infinitas. Echter, G-Power bestaat ook nog en doet ook aan dikke Duitse tuning.

Afgelopen week kwam een wel heel bijzondere BMW M5 voorbij. Niet de gefacelifte M5 Competition, alhoewel een duurtester van harte welkom is. Nee, het gaat in dit geval om de Infinitas Hurricane 2.

Hurricane

Nu kennen we de naam Hurricane in combinatie met een M5 natuurlijk al van de snelle G-Powers. Alleen nu gebruikt G-Power de naam Infinitas. En niet G-Power. Toch is er nog een tuner die G-Power heet. En eentje met de naam Infinitas. Hoe zit dat?

Scheiding

Welnu, we vermoeden een lekkere ouderwetse scheiding. Dus dat betekent lekker wat verwarring en waarschijnlijk wat oud zeer. G-Power wás altijd een tuner die het extremere technische werk niet schuwde. Als je meer dan 300 pk extra wilde in je BMW M product, klopte je bij G-Power aan. Maar G-Power heet nu Infinitas.

Infinitas

Er zijn nu twee bedrijven: G-Power en Infinitas. In tegenstelling tot wat je zou denken, is G-Power een compleet nieuw bedrijf. Het oude bedrijf (Infitas) is dus de bouwer van de Hurricane-modellen en kom met nieuwe Hurricane versies op basis van de M5 aan.

Recent

Maar daar stopt de verwarring niet. Op de site van Infinitas zien we projecten die nog niet zo heel erg lang geleden werden geleverd onder de naam ‘G-Power’. De scheiding is dus nog vrij recent met eveneens lekker verse wonden. Deze M2 Coupé en AMG GT R waren nog niet zo lang projecten van G-Power, maar zijn tegenwoordig producten van Infinitas.

ASA-group

Inifnitas is onderdeel van de ASA-group, een fabrikant die ook de superchargers bouwt voor de oude M3 en M5. Als je je lagerschalen hebt gefixt, is dit wel een leuke upgrade. Je kan deze mechanische compressors nog gewoon bestellen bij Infinitas. Sommige hiervan zijn al gebouwd voor de scheiding, dus die hebben nog wel het ‘G-Power’-logo erin gestanst.

Copyright

Wat wel een belangrijk verschil is, is dat Infinitas op veel onderdelen wél de copyright heeft op de onderdelen, maar niet op het eerder gebruikte logo. Andersom geldt het ook. G-Power mag zijn logo gewoon gebruiken, maar dan weer niet de producten.

Twee keer goed nieuws

Voor ons is het twee keer goed nieuws. Er zijn nu twee serieuze tuners van Duits dik spul. Dat lijkt een vanzelfsprekend, maar veel bekende tuners zijn de laatste jaren spoorloos verdwenen.