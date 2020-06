Autoblog goes electric – elektrisch rijden duurtest

Voor de komende jaren is de verwachting dat nog veel meer mensen elektrisch gaan rijden. In onze serie Autoblog goes electric volgen we het hele proces en voorzien je van diverse praktische tips tijdens onze elektrisch rijden duurtest.

We nemen je de komende maanden mee in het totale proces van elektrisch rijden. Autokeuze, bijtelling, laadpalen, alles wat je als toekomstige elektrische rijder tegen gaat komen.

Dit om te ervaren waar je tegenaan loopt áls je dit doet. Voor veel mensen is elektrisch rijden nog spannend of een hoop gedoe. De vraag is of die vooroordelen terecht zijn. Gedurende dit traject gaat Autoblog die vragen voor jullie beantwoorden.

Autoblog gaat (weer) elektrisch

We reden al diverse elektrische auto’s en zullen dat ook de komende jaren blijven doen. Of je het nu leuk vindt of niet, de autoindustrie zet vol in op elektrificatie. Het muesli-gehalte is er gelukkig wel van af, niet in de laatste plaats door toedoen van Tesla.

De komende maanden gaan we onze kennis van elektrisch rijden combineren met de expertise van Mobility Service op het gebied van elektrische auto’s leasen. Verreweg de meeste elektrische auto’s worden immers middels lease ingezet. Reden voor ons om elektrisch rijden in een duurtest aan jullie uit te leggen.

Bijtelling of verplichting door werkgever?

Ondanks dat de bijtelling op elektrische auto’s is gestegen en ook verder zal stijgen, is toch de verwachting dat er een substantieel deel van de Nederlandse automobilisten elektrisch gaan rijden. Er zijn ook steeds meer werkgevers die hun werknemers verplichten om elektrisch te gaan rijden.

De enige route naar minder bijtelling is om elektrisch te gaan rijden. Alle andere vormen van nieuwe auto’s zijn immers belast met het 22% bijtellingstarief. Dit terwijl op de elektrische auto slechts 8% bijtelling over de eerste € 45.000 geheven wordt. Dit jaar dan hè, die rush op Tesla Model 3’s en andere elektrische auto’s vorig jaar werd ingegeven door de 4% bijtelling over de eerste € 50.000. Een waarde die je tot 31 december 2019 voor vijf jaar kon vastleggen. Per 1 januari 2021 gaat de bijtelling voor elektrische auto’s overigens naar 12% bijtelling over de eerste € 40.000. Dus reken maar dat er ook eind dit jaar weer een kleine eindsprint op elektrische auto’s komt.

Er zijn ook werkgevers die elektrisch rijden verplichten aan hun werknemers. Bijvoorbeeld omdat ze een doel hebben hun carbon footprint te verminderen. Vaak wordt dat gedaan door een limiet te stellen op de CO2-uitstoot van het wagenpark. En dan komen elektrische auto’s al snel om de hoek kijken, hoewel ook de PHEV weer in opkomst lijkt.

Aanbod elektrische lease-auto’s

Welke auto’s zouden passend zijn voor onze elektrisch rijden duurtest? We gaan kijken naar relatief betaalbare elektrische auto’s. Ik dacht zelf aan een Taycan, maar die valt net buiten het budget. Nu de bijtelling tot 45k in euro laag is, is de aanschafprijs van de EV’s een stuk belangrijker geworden.

Gelukkig gebeurt er juist in de betaalbare hoek ook veel de komende tijd: veel grote merken komen met elektrische auto’s die interessanter geprijsd moeten worden dan wat er nu veelal op de markt is. We gaan ook kijken naar de verschillen met vergelijkbare auto’s met verbrandingsmotoren. Er zit misschien minder bijtelling op, maar elektrische auto’s zijn gemiddeld genomen ook prijziger. Een Kona Electric is bijvoorbeeld zomaar dubbel zo duur als een Kona met verbrandingsmotor. Zelfde geldt voor een Zoë versus een Clio. Of een Peugeot 208 tegenover een e-208.

Elektrische duurtest: wat gaan we doen?

Verder gaan we jullie de komende tijd meenemen in alle zaken waar je als toekomstig elektrisch bestuurder tegenaan gaat lopen. We gaan jullie laten zien hoe het zit met laden thuis, onderweg en op het werk. En natuurlijk ook met alles wat daarbij komt kijken. Welke apps zijn handig? Welke laadpas (of laadpassen) moet je aanvragen? Wie betaalt het opladen van de auto? Kun je het zo inrichten dat je thuis laadt, maar je baas de rekening betaalt? Kortom: alle vragen die beginnende elektrische rijders hebben, gaan we beantwoorden.