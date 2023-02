Is blusdeken voor brandende elektrische auto dé oplossing?

Een brandende EV geeft allerhande praktische problemen. Maar nu is er een blusdeken speciaal voor je elektrische auto.

Als je elektrische auto om wat voor reden dan ook in de brand vliegt heb je een groot probleem. Niet alleen omdat je auto dan in de hens staat, maar ook omdat het lastig blussen is. Elektriciteitsbranden wil je namelijk niet blussen met water en batterijen smeulen heel lang na.

De elektrische auto moet in een container met water worden ondergedompeld om uiteindelijk de brand in de accu’s te stoppen. Maar de brandweer heeft niet altijd toegang tot zo’n container.

Blusdeken elektrische auto

Als de brandweer ter plaatse komt is blussen met water geen optie, maar een brandende elektrische auto is natuurlijk wel een risico voor alles en iedereen er omheen. Het aan laten rukken van een dompelbak met water of het snel afvoeren van een brandende auto is niet altijd mogelijk. Denk maar aan een veerboot of een parkeergarage.

Als je in een drukke straat of afgesloten ruimte te maken hebt met een brandende EV wil je die toch zo snel mogelijk beheersbaar maken. Daarvoor is de blusdeken Fire Isolator van Nederlandse makelij voor elektrische auto’s ontwikkeld. In feite kan de brandweer of dapper personeel zo tijd winnen.

Zodra de dompelbak wel ter plaatse is, of de veerboot uit het voorbeeld aan de kade komt, dan kan de brandende elektrische auto alsnog onder water worden gedompeld.

Hoe werkt het dan?

Simpel genoeg kun je deze oplossing vergelijken met de ouderwetse blusdeken in je keuken. Alleen dan super heavy duty zeg maar. Want speciaal voor fikkende accupakketten ontwikkeld.

De ISO geteste blusdeken voor elektrische auto’s is bestendig tot piektemperaturen van 1.600 (!) graden Celsius en een continu temperatuur van 1.100 graden. Niet verrassend is natuurlijk dat je de deken er zo snel mogelijk overheen moet doen.

Aerosolenwolk

Daarna is er wel nog een stap, niet vergelijkbaar met die blusdeken voor je vlam in de pan. Onder de auto moet je de bijbehorende aerosol unit plaatsen. Nadat je die dan hebt geactiveerd creëert die een aerosolwolk die zich uitbreidt. (niet te verwarren met de aerosolenwolken van Maurice de Hond).

Doordat die wolk steeds groter wordt slaat die de vlammen neer. Stap 3 is dan vervolgens nog een watermistlans waarmee je water over de blusdeken (met elektrische auto) heen spuit. Dat laatste is dan weer tegen de rookontwikkeling. De deken sluit door de watermist ook beter af.

Toffe is trouwens dat de deken herbruikbaar is. je kunt er zo’n 6 à 7 keer een brandende elektrische auto mee afdekken voor de deken de vuilnisbak in kan.

Nieuwsgierig geworden naar hoe het werkt? Gelukkig hebben we beelden.