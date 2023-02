CJIB maakt het niet leuker, wel makkelijker

De overheid staat tot uw dienst. Ze maken het niet leuker, wel makkelijker.

Het was jaren de slogan van de belastingdienst: Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Na alles schandalen en problemen durft de belastingdienst die kreet niet meer te gebruiken. Dus aan de mannen en vrouwen van het Centraal Justitieel Incassobureau om aan de haal te gaan met de leus van de collegae,

Verkeersboete QR-Code

Want wie niet op het circuit veegt maar op de weg, kan ongewenste post uit Leeuwarden ontvangen. Vanaf 11 juli kun je dan op simpele wijze betalen.

Ze sturen nog net geen Tikkie, maar het scheelt niet veel. Je naheffing parkeerkosten of andere verkeersboete kun je vanaf de zomer dus supersnel overmaken door de QR-code op de bekeuring met je bankapp te scannen. YES!

Zelf noemt het CJIB het meegaan met de moderne tijd het verbeteren van de dienstverlening. Mooie omschrijving natuurlijk om de administratiekosten te rechtvaardigen. Overigens niet de enige service die onze Friese vrienden aanbieden, je kunt ook netjes vragen of je in delen mag betalen.

Kan ook ouderwets hoor

Werkt de QR-code service niet, dan is het ook nog altijd gewoon mogelijk om de boete ouderwets over te maken. Nou ja ouderwets, dat gaat tegenwoordig ook digitaal natuurlijk. Overigens kun je via de site van het CJIB ook al via iDeal betalen.

Speciaal voor wie het wellicht een ingewikkeld concept vindt of iedereen die regelmatig het gas van de Beamer te ver intrapt of zijn voorsprong door techniek wat te letterlijk neemt, biedt het CJIB aanvullende uitleg. Voor alle vaste klanten in Leeuwarden hebben onze vrienden een duidelijke animatie gemaakt om nog eens rustig te studeren op deze nieuwe klantvriendelijke manier om je boetes te betalen.