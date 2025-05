Controversiële crossover gaat nóg controversiëler worden

Een model dat al vrijwel al zijn identiteit kwijt is nog meer ontdoen van zijn identiteit, het gaat gebeuren met een al niet onomstreden crossover.

Het te grabbel gooien van oude namen is inmiddels al bijna gemeengoed. Ergens is het begrijpelijk, maar het voelt toch vaak als de deur op slot doen voor liefhebbers. Want het betekent dus dat een auto ‘echt’ terugbrengen naar het heden dan vrijwel zeker niet gaat gebeuren. Bij sommige merken kan je dat aan zien komen, maar hoop je dat er toch iets anders verzonnen kan worden. Een merk dat er vroeg bij was met zo’n model was Mitsubishi.

Eclipse Cross

Hun middelgrote crossover had genoeg redenen om al niet onomstreden te zijn. Een uiterlijk dat deed denken aan de Pontiac Aztek of geen hele interessante aandrijflijnen voor de liefhebber, bijvoorbeeld. En dat laatste verwacht je in theorie niet bij een Mitsubishi-crossover, maar wel als ze hem Eclipse noemen. Zoals hun sportwagen, ja. Goed, de toevoeging Cross zorgde voor iets meer afstand, maar dan nog. Je zegt daarmee toch een beetje dat de naam toch lag te verstoffen omdat er nooit meer een sportieve Mitsubishi komt. En dat is jammer.

Nieuwe Eclipse Cross

Toch heeft het tot op zekere hoogte gewerkt, want de sinds 2017 aangeboden Mitsubishi Eclipse Cross is in ieder geval altijd ontworpen als Mitsubishi. En als perfecte kleine broer voor de Outlander kreeg je ook een PHEV-aandrijflijn. Belangrijk, want onder het ‘nieuwe’ Mitsubishi voor Europa is de Eclipse naast de Outlander de enige unieke Mitsubishi. Nu nog wel. Want ook dat gaat veranderen.

Er komt namelijk een opvolger voor de Eclipse Cross met dezelfde naam, en Mitsubishi is er erg goed in om het allemaal te brengen als goed nieuws. Het gaat namelijk om een auto van min of meer dezelfde grootte, maar dan zonder die coupédaklijn. Da’s top. Het gaat om een EV, wat het Japanse merk ook goed kan gebruiken. En toch als je de specsheet doorleest voelt het alsof je dit al eerder hebt gelezen. Helemaal als er afgesloten wordt met het feit dat de auto gebouwd gaat worden in de Renault-fabriek in Douai. En dan valt het kwartje: de Eclipse Cross wordt wederom helemaal geen Mitsubishi.

Nee, de Eclipse Cross wordt gewoon de al geruchtmatig besproken Mitsubishi-versie van de Renault Scénic E-Tech. En gezien de inspanningen die het merk deed om van de Captur en Clio de ASX en Colt te maken, verwachten we niet dat er veel gaat afwijken behalve wat kleine licht-tierelantijnen. Waarmee je dus wederom de vraag stelt: waarom dit en geen Scénic? Bovendien krijgt de Eclipse dan dus een dubbele lading gekke beslissingen op zijn dak: het is nu de naam van een sportauto op een SUV die niet van hunzelf is.

Dankzij de komst van nog een nieuw model, de Grandis (wat een omgekatte Renault Symbioz wordt), heeft Mitsubishi daarmee een gamma van vijf auto’s. En slechts één daarvan, de Outlander, is uniek als Mitsubishi. Een merkwaardige strategie.