‘Verboden’ versie van de Toyota GR Supra bestaat nu alsnog

Er is een vrij simpele variant van de Toyota GR Supra die het Japanse merk weigerde te bouwen. Tot nu dan.

Het einde voor de Toyota GR Supra (A90) is voorbij en we mogen toch wel spreken van een succes. De sportwagen van het Japanse merk doet in principe alles wat zijn voorganger ook deed, maar dan in deze moderne wereld. Leuke specs voor prima geld, perfecte basis voor tuning (zowel motorisch als optisch) en in genoeg leuke varianten beschikbaar, waaronder verschillende motorkeuzes en de keuze tussen handbak en automaat. Toyota wil dolgraag een nieuwe Supra en als we kijken naar wat het merk recent voor elkaar krijgt, gaat dat ook wel gebeuren.

Verboden versie

Toyota wist slechts één Supra-traditie niet door te zetten naar de vijfde generatie. En dat is een dakloze versie. Nou is er nooit een ‘echte’ Supra Cabrio geweest, maar staat elke generatie erom bekend dat er een Targa-versie was. Waar de A- en C-stijl intact blijven, maar het dakpaneel ertussen kan verdwijnen. Toyota teasete wel de mogelijkheid voor een Supra A90 Targa met de Supra Sport Top voor SEMA, maar na wikken en wegen werd dit geen productieauto.

Z4

Ergens is het heel logisch. Heb jij behoefte aan een auto die voelt als een Supra, rijdt als een Supra, dezelfde motor en transmissie heeft als een Supra en toch de wind door je haren kan laten razen? Dan moet je een BMW Z4 (G29) kopen. Daar is juist geen coupé van, wat dezelfde reden zal hebben. Rationeel gezien zijn beide auto’s precies wat je van elk merk apart verwacht, daar de Z4 historisch veelal een cabrio is geweest met de coupéversie als naderhand gekozen optie. En een Supra met stoffen kap is er ook nooit geweest.

Toyota GR Supra Cabrio

Gezien het feit dat de carrière voor de vijfde Supra er dus op zit, moet je van Toyota niet verwachten dat er nog een Supra Cabrio komt. Dus ging een Japanse huisvlijtert onder de naam ARDE GMW zelf aan de slag. En wat blijkt: een semi-overtuigende Supra Cabrio is helemaal niet zo lastig. Het bestaat zelfs echt.

Het laat zich snel raden waarom en hoe het bestaat: ARDE heeft het frontje van een Supra op een BMW Z4 geplakt. En dat past gewoon. De motorkap van de Supra is passend gemaakt om precies boven de ‘kieuwen’ van de Z4 te passen. Van bovenaf zie je de BMW-basis vrij duidelijk, maar zo van voren is dit toch een aardig overtuigende Supra Cabrio. Heb je het nodig? Nee, maar het kan wel.

ARDE noemt het op X een concept en als we de vertaling mogen geloven begrijpen ze dat de Supra Cabrio de meningen zal verdelen. Ze noemen het ‘hun visie op lol hebben’. De hele carrosserie van een Supra overzetten op een Z4 is een iets helser karwei, denken wij zo. Maar dat zou wel de kers op de taart zijn.