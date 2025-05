Een voorproefje op de nieuwe 911 GT2 RS

Wat kunnen we verwachten van de nieuwe Porsche 911 992 GT2 RS?

We hebben zo’n beetje alle varianten van de 911 wel gehad met de 992. Met een aantal speciale edities die ik niet meer op één hand kan tellen. Maar het is nog steeds wachten op de daddy, de koning, de absolute eindbaas in vorm van de 992 GT2 RS.

Het is akelig stil bij Porsche, al jaren werkt het merk uit Stuttgart aan dit hete topmodel. Er zijn door de jaren heen legio spyshots genomen van testexemplaren. Maar wat ze daar precies uitspoken, dat weet Porsche alleen zelf. Autocar blikt vooruit op de nieuwe 992 GT2 RS, zodat je een idee krijgt wat je kunt verwachten.

De vijfde generatie van de hardcore 911 belooft de meest extreme en technisch geavanceerde versie ooit te worden. In 2026 staat de auto waarschijnlijk bij de dealers, maar nu al zijn de verwachtingen torenhoog.

De nieuwe top-911 krijgt een krachtig hybridesysteem op basis van de 911 GTS T-Hybrid, maar dan met veel meer vermogen en circuitgericht karakter. In de GTS waren we al fijn van de aandrijflijn, met de GT2 RS kan dit alleen maar vuurwerk betekenen.

De aandrijflijn bestaat uit een zwaar aangepaste twin-turbo zescilinder boxermotor, gecombineerd met een krachtige elektromotor. De exacte specificaties zijn nog geheim, maar er wordt gesproken over een systeemvermogen van minstens 750 pk. Porsche moet de balans zien te vinden tussen wat technisch mogelijk is en wat ook nog heel blijft op de lange termijn.

De verwachtingen:

Motor: twin-turbo zescilinder boxermotor + elektromotor

Verwacht vermogen: minstens 750 pk

Koppel: meer dan 800 Nm

Gewicht: tussen de 1.500 en 1.600 kg (?)

Aandrijving: achterwielaandrijving

Productiestart: 2026

Verkoopprijs: Mik op meer dan € 400.000 inclusief opties, BTW en BPM in Nederland

Looks

Het uiterlijk is misschien nog wel het makkelijkste te raden. Een mix van GT3 RS en een Turbo. Net als we met de vorige generatie zagen. Elke carrosseriedeel, behalve de portieren, zullen uniek ontworpen worden voor de GT2 RS. Aan de voorzijde kun je een nieuwe bumper verwachten, met meer koelopeningen om koude lucht aan te zuigen..

Achterop een dikke vette vaste vleugel gemonteerd. Ook zou Porsche iets met het uitlaatsysteem willen doen. Patentaanvragen wijzen op mogelijke aerodynamische functies. Denk aan een combinatie van demper en diffuser in één unit. Een technisch hoogstandje, wat je van een merk als Porsche mag verwachten.

Nürburgring: eerherstel in zicht?

Geen GT2 RS zonder rondetijd op de Nordschleife. De vorige generatie wist met hulp van Manthey Racing een indrukwekkende 6:43 neer te zetten. Toch staat de lat nu hoger: de Mercedes-AMG One houdt met 6:29 de kroon vast. Porsche wil dat record natuurlijk terugpakken met de nieuwe 992 GT2 RS.

De nieuwe Porsche 911 GT2 RS lijkt alles in huis te hebben om opnieuw een legende te worden. De stap naar hybride techniek is spannend, maar Porsche kennende betekent dit niets minder dan een revolutie. Kom maar door!

Fotocredit: spotcrewda via Autoblog Spots