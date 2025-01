Mega-fusie betekent dat dit merk weer alleen verder gaat

Dapper, maar is het ook verstandig? De mega-fusie tussen Nissan en Honda betekent dat het ‘vijfde wiel’ zelf verder wil gaan.

Er gaan momenteel de wildste verhalen rond over de fusie tussen Nissan en Honda. Die twee gaan samenwerken, wat vooral lijkt te gaan om het feit dat het bij Nissan allemaal wat tegen valt. Complicaties hiervan zijn nu te merken, nu bijvoorbeeld duidelijk wordt dat Renault hun alliantie met Nissan moet ontbinden als de Japanners de handen ineen slaan. En da’s weer lastig voor het merk dat altijd een beetje als vijfde wiel wordt gezien.

Mitsubishi

Dan hebben we het over Mitsubishi. Een merk dat ook niet echt uitstraalt alsof het fantastisch gaat, maar dat gaat wel met name over Europa. Het merk wil een soort doorstart maken met een nieuwe Outlander PHEV en de PHEV-versie van de Eclipse Cross, maar verkoopt ook nog de ietwat wanhopig ogende ASX en Colt die identiek zijn aan de Captur en Clio van Renault.

Ook al heeft Mitsubishi zelf nog niks bevestigd, Automotive News ving op dat het merk duidelijk maakte in Japan dat ze niet verwikkeld willen raken in de fusie tussen Honda en Nissan. Als dat gebeurt, zou Mitsubishi liever solo verder willen gaan. Net als Renault zegt Mitsubishi zelf dat ‘alle opties open staan’ om te kijken wat de beste is. De geldimpuls vanuit Nissan en indirect vanuit Renault kan het merk goed gebruiken. Solo kan het merk echter werken aan het opbouwen van een eigen identiteit, wat ze nu een beetje lijken te missen.

Wordt vervolgd

Zoals gezegd blijft het nog even stil vanuit Mitsubishi zelf, maar dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Wat betreft de Honda-Nissan-fusie is binnenkort ook de kogel door de kerk en dan moet je toch weten of je alle partijen waarmee je samenwerkt aan boord hebt. Maar ja, als Honda Renault niet wil en Mitsubishi Honda niet wil, moet je keuzes maken. De Japanse auto-industrie houdt het lekker spannend.