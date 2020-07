Eden Hazard showt zijn nieuwe aanwinst

Na al zijn tegenslag bij Real Madrid heeft Eden Hazard natuurlijk wel een nieuwe Lamborghini verdient.

Voetballers en hun auto’s passeren regelmatig de revue hier op Autoblog. Meestal gaat het dan om dikke Duitse auto’s, al dan niet getuned. Een Continental, Urus of Huracán doet het ook goed in deze beroepscategorie. De echte hardcore supercars zijn echter zelfs onder voetballers zeldzaam. Als je een auto van dit kaliber koopt, geef je dus de meeste andere voetballers het nakijken. Een zekere Belgische voetballer deed het.

We hebben het over Eden Hazard, die sinds vorig jaar voor Real Madrid speelt. Althans, hij heeft vanwege blessures nog niet veel kunnen betekenen voor het Spaanse team. Dat heeft hem er niet van weerhouden een nieuwe supercar aan te schaffen.

Eden Hazard is niet voor de eerste de beste voetballersauto gegaan: hij arriveerde namelijk op de training in een Lamborghini Aventador SVJ. Met 770 pk is dit de krachtigste productieauto die tot nu toe uit Sant’Agata Bolognese is verschenen. Een rode Diablo zou misschien toepasselijker zijn geweest voor een Rode Duivel, maar Hazard koos voor een SVJ in de kleur Bianco Phanes. Vrij vertaald is dat matwit.

Een SVJ kost exclusief belastingen zo’n €350.000. Wat Eden Hazard uiteindelijk voor zijn Lamborghini heeft betaalt hangt er een beetje vanaf wat voor kenteken erop zit. Veel zal het voor Hazard niet uitmaken, aangezien zijn vermogen naar verluidt richting de €100 miljoen gaat.

Er zijn weinig voetballers die kunnen zeggen dat ze een auto met 770 pk hebben, maar er is altijd baas boven baas. Zo heeft Cristiano Ronaldo onder meer een Bugatti Chiron in zijn garage staan. Zlatan Ibrahimovic doet het ook niet verkeerd, met zijn Ferrari Monza SP2. Hij is in het verleden ook gesignaleerd in een LaFerrari en een 918 Spyder.