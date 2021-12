Waarom deze Nissan Newbird de perfecte combinatie is

Alles wat we leuk vinden uit het verleden, gecombineerd met alles wat nu moet. De Nissan Newbird, stiekem een Bluebird, is een perfecte combinatie.

Je hoort het vaak: verandering is lastig. Het liefst hebben we het allemaal zoals de simpele jaren ’80, ook qua auto’s. Maar de technologische vooruitgang zorgt er voor dat we in een hele andere tijd zitten. Helemaal als het gaat om aandrijflijnen: we hebben geen vroege turbomotoren en vooral veel grote liternummers meer, maar vooral spaarmotoren en elektrische aandrijving.

Oud en nieuw

Wat nou als er een combinatie in van oud en nieuw? Want laten we eerlijk zijn, niet alles uit de jaren ’80 was daadwerkelijk geweldig. Een Nissan Bluebird bijvoorbeeld, dat was gewoon een aardig doorsnee, ‘saaie’ Japanse auto. De motor is niet het belangrijkste uit die auto. Dat én een andere speciale mijlpaal zorgde voor een leuke one-off van Nissan in Engeland.

Nissan Newbird

Dít is de Nissan Newbird en ja, de naam is ietwat belabberd. Maar het is wel een leuke woordspeling op de Nissan Bluebird, een lekker burgerlijke sedan en liftback die in 1986 werd gebouwd. De Nissan Newbird is ‘new’ omdat de originele (saaie) motoren vervangen zijn door de underpinnings van een Nissan Leaf. Dat is eigenlijk een beetje de Bluebird van de toekomst: een burgerlijke middenklasser van heden ten dage.

Een volledig elektrische Bluebird dus. Zoals gezegd is de Nissan Newbird gebouwd door Nissan in Engeland, wat niet geheel toevallig is. De Bluebird trapte de productie af in Sunderland, Engeland in 1986. Die fabriek is 35 jaar oud geworden en heden ten dage worden topverkopers van Nissan daar nog steeds gebouwd. Waaronder dus de Leaf. Een mooie combinatie van twee topverkopers die in Sunderland gebouwd zijn.

Prestaties

Een gouden combinatie, toch? Een heerlijk jaren ’80 koets en je mag alle hedendaagse milieuzones in. De Nissan Newbird heeft trouwens niet precies de specs van een Leaf. Het rijbereik is zo’n 210 km en de sprint van 0 naar 96 km/u neemt 15 seconden in beslag. Gaat het uitmaken? Waarschijnlijk niet, want de Newbird gaat niet in serieproductie.