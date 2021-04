'Er komt vuurwerk tussen Verstappen en Hamilton' - Autoblog.nl

Het is nu nog koek en ei tussen Max en Lewis, maar dat gaat niet zo blijven, voorspelt Mark Webber.

We moeten niet te vroeg juichen, maar het lijkt erop dat de hegemonie van Mercedes eindelijk doorbroken is. En zelfs al trekt Mercedes straks toch weer aan het langste eind, het seizoen belooft in ieder geval een stuk spannender te worden dan voorgaande jaren. De eerste twee races – en dan vooral de tweede – smaken naar meer.

Waar Hamilton het de afgelopen jaren zelden écht lastig werd gemaakt, is er nu eindelijk een man die hem het leven zuur kan maken: Max Verstappen. Niet dat Max er vorige jaren niet was, maar nu heeft hij – niet onbelangrijk – ook het juiste materiaal tot zijn beschikking. Het belooft daarom een klassieke titanenstrijd te worden.

Los van de uitkomst kan zo’n strijd op twee manieren gevoerd worden. Het kan zijn dat de beide coureurs het wederzijdse respect behouden. Maar het zou ook zomaar kunnen dat het tot een botsing komt tussen de twee. Is het niet letterlijk, dan wel figuurlijk.

Iemand die daar alles vanaf weet is Mark Webber. De voormalige teamgenoot van Vettel is inmiddels alweer acht jaar van het Formule 1-toneel verdwenen, maar hij is niet te beroerd om zijn mening te geven.

Tegenover het Spaanse Marca spreekt hij zijn verwachtingen uit. Volgens hem is een intense rivaliteit precies wat de sport nodig heeft. En die gaat er ook komen, aldus de Aussie. Webber is er van overtuigd dat er vuurwerk zal komen tussen Hamilton en Verstappen als de strijd tussen de twee coureurs een hoogtepunt bereikt.

Hoewel Webber vorig jaar nog zei dat Verstappen op de zondagen nog niet op niveau van Hamilton zit, is hij optimistisch. Hij geeft wel aan dat Lewis meer ervaring heeft als het aankomt op het vechten om een titel. Dat is voor Max toch echt nieuw. In de Formule 1-arena in ieder geval. Maar Webber denkt wel dat Max het zelfvertrouwen en het karakter heeft om deze druk aan te kunnen.

Hoe dan ook: er gaat in ieder geval strijd geleverd worden. En dat is precies wat we willen zien. Laat de volgende race dus maar komen!

Bron: Marca