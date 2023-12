Een ander thema in je Audi kost nu geld

Audi gaat kosten in rekening brengen voor het kiezen van een ander thema.

Autofabrikanten verzinnen steeds weer nieuwe dingen om geld te verdienen aan klanten. In de Verenigde Staten heeft de Duitse autofabrikant iets nieuws uitgerold onder de naam Audi Themes en de Audi App Store.

Het nieuwtje is uitsluitend verkrijgbaar voor de nieuwste auto’s van het merk, met modeljaar 2023 en 2024 in de Verenigde Staten. In de Audi App Store kunnen Audi-rijders via het MMI infotainmentsysteem Audi Themes kopen voor in de auto. Denk aan een nieuwe wallpaper, met bijpassende kleurtjes in de sfeerverlichting.

Betaalde thema’s

Audi had er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om een aantal thema’s in de auto te zetten, zodat klanten vrijblijvend een ander thema kunnen kiezen mochten ze daar behoefte aan hebben. Niets van dit alles. Audi heeft besloten een ander thema achter een betaalmuur te zetten.

Kerst staat voor de deur en zelfs voor de feestdagen heeft Audi een thema bedacht. Daar moeten de Amerikanen dus wel voor lappen. Een thema kost 12,99 dollar. Daar komen nog extra kosten zoals belastingen bij. Een pittig prijsje voor een wallpaper met bijpassend kleurtje voor in het interieur.

Downloaden

De thema’s zijn te downloaden in de vernieuwde Audi App Store. Een abonnement op Audi connect PLUS met WiFi is tevens een vereiste. En de Audi moet uitgerust zijn met Ambient Light Package plus voor al die prachtige sfeerverlichting in het interieur.

Het is niet bekend of Audi dit ook in Europa gaat aanbieden. De thema’s zijn een eenmalige aanschaf en blijven bij de auto. Fantastisch.