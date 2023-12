Volkswagen eindelijk overstag en ondersteunt Tesla-aansluiting

Volkswagen moest over zijn ego stappen en heeft nu eindelijk ondersteuning voor de NACS Tesla-aansluiting.

Hier in Nederland is het doodsimpel. Met een niet-Tesla kun je rijden naar een Supercharger en de kabel in je elektrische auto prikken. Betaling verloopt via de app van Tesla en klaar is kees. In de Verenigde Staten gaat dit niet zo makkelijk.

Zoveel laadpalen, zoveel aansluitingen. In de Verenigde Staten werkt Tesla met de North American Charting Standard (NACS). De meeste elektrische auto’s in de VS zijn ook inmiddels uitgerust met NACS, maar er zijn nog steeds merken die weigeren mee te spelen.

Volkswagen aan NACS

De Volkswagen Groep was één van de concerns die niets voelde voor NACS. Maar je kent het eeuwenoude gezegde. If you can’t beat them, join them. Uiteindelijk wil je het beste bieden op je elektrische auto’s. Toegang tot meer laadmogelijkheden maakt je EV een betere auto. VAG heeft nu bekendgemaakt in Noord-Amerika ook de NACS-standaard te gaan integreren.

Dat betekent dat auto’s van onder andere de merken Volkswagen, Audi, Porsche en Scout Motors ondersteuning voor NACS krijgen. De uitrol is ergens in 2025. Vanaf dat moment kunnen ook auto’s van de Volkswagen Groep terecht bij de Tesla Superchargers in Amerika.

Dat is uiteindelijk goed nieuws voor EV-rijders die een auto van de Volkswagen Groep rijden. In Noord-Amerika staan 15.000 Superchargers waar ze straks toegang tot krijgen.

Volkswagen is laat op het feestje, want andere merken zoals BMW, Mercedes, MINI, GM en Ford hebben in het verleden al aangegeven NACS te gaan ondersteunen. Helemaal laatste zijn ze niet. Stellantis is nog Frans-Italiaans-Amerikaans eigenwijs, want vooralsnog heeft het concern geen plannen om ook NACS te gaan ondersteunen. Bijzonder, want de Stellantis-merken Jeep, Chrysler, Ram en Dodge kennen een grote afzet in Amerika. Nog niet met EV’s overigens, maar op termijn gaat dat wel komen. De mogelijkheid hebben om ook bij Tesla te kunnen laden is dan wel zo fijn.