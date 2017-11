Een Aston Martin shoppen doe je bij Domeinen

Er staan niet een, maar twéé galante Britten.

Dat Domeinen zo nu en dan wat ware pareltjes onder hun dak hebben staan is geen geheim. Of we nu te maken hebben met sleutelloze Gallardo’s of een heuse Mercedes-Maybach, er komen geregeld puike wagens voorbij die het bespreken wel waard zijn. Hetzelfde geldt voor een tweetal Aston Martin’s waarover wij recentelijk getipt werden.

De eerste van die twee, Kavel 2411, is een V12 Vanquish uit 2004. De onopvallende maar luidruchtige Britse koets heeft in een kleine 13 jaar zo’n 51.000 km gereden. De wagen kostte toentertijd € 338.163, wat inclusief € 91.808 aan BPM is. De 5,9-liter V12 in het vooronder produceert 469 pk en 542 Nm koppel. Dit zijn prima cijfers, maar omdat de wagen rijklaar meer dan 1.900 kg weegt, duurt het precies 5 seconden om naar de 100 km/u te snellen. Zijn topsnelheid van 306 km/u deugt dan weer wel.

Kavel 2412 heeft eveneens een V12, maar is iets minder op leeftijd. De V12 Vantage dateert van 2010 en heeft in 7 jaar tijd precies 36.565 km afgelegd. Zijn 5,9-liter V12 produceert 517 pk en levert 570 Nm koppel. De wagen weegt in vergelijking met de loodzware Vanquish bijna 200 kg lichter, waardoor hij er in een sprint naar de 100 km/u aardig wat vanaf weet te snoepen. Accelereren doet hij namelijk in 4,2 seconden. Het verschil in topsnelheid is echter te verwaarlozen; de V12 Vantage haalt 305 km/u. Het beestje kostte € 286.338 in de catalogus.

Bij wat voor duistere praktijken beide Aston’s precies betrokken waren blijft zoals gewoonlijk onduidelijk. Mocht ik een gok doen, dan verkies ik witteboordencriminaliteit boven je standaard drugsdealer scenario.

Bedankt aan Paul voor het tippen!