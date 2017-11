Wie moet Felipe Massa gaan vervangen?

Laat u horen!

Nu de Braziliaan wederom een punt achter zijn carrière heeft gezet, hebben enkele coureurs een duidelijke kans op een stoeltje in een middenmotor. Hoewel een groot aantal mensen zal zeggen dat Williams de keuze snel kan maken, of zelfs al gemaakt heeft, is het goed om de kanshebbers eens op een rijtje te zetten.

De meest voor de hand liggende kandidaat is tevens veruit de populairste. Dit is niet geheel toevallig, want Robert Kubica heeft in zijn relatief korte stint in de Formule 1 van 2007 tot en met 2010 heel wat harten weten te winnen. Zijn rally ongeluk heeft echter zoveel impact (no pun intended) op zijn carrière gehad dat een terugkeer naar de koningsklasse realistisch gezien ondenkbaar is. De Pool schijnt nog altijd moeite te hebben met zijn gehandicapte arm en er worden grote twijfels geplaatst bij het idee dat hij een complete race uit zou kunnen rijden, zeker nu de nieuwe aerodynamische regels nóg meer van de coureurs vragen. Desondanks staan de Formule 1 teams in de rij om hem door middel van tests een kans te geven. Daarnaast lijkt het onlogisch voor Williams om een coureur te kiezen die in het beste geval nog 2 à 3 jaar op zijn top kan rijden.

Iemand die al jaren dichterbij het team staat is Paul di Resta. De Schot is sinds 2016 actief als reserverijder bij Williams en heeft dankzij eerdere stints bij Force India en in de DTM banden met Mercedes, wat hem een streepje voor zou kunnen geven. Daarnaast is Paul 31 jaar en dus jonger dan Kubica, wat het team meer tijd geeft om stabiliteit te creëren. Overigens heeft hij zich dit jaar een verdienstelijk coureur bewezen, toen hij in Hongarije na een last-minute oproep van zijn team een zieke Felipe Massa moest vervangen.

Pascal Wehrlein is een andere rijder die op aardig wat potentieel zit. De Mercedes protegé loopt echter tegen minstens drie verschillende obstakels aan. Ten eerste heeft hij nog steeds een drankprobleem, waardoor hij zich niet bij het team mag voegen. Ten tweede heeft hij in zijn jaren in aanloop naar de Formule 1 een behoorlijk negatieve reputatie voor zichzelf opgebouwd. Zijn lastige werkhouding zou er destijds zelfs voor hebben gezorgd dat Force India liever voor Ocon ging, dan dat ze hem in hun team wilden hebben. De derde en meest belangrijke reden zijn z’n prestaties bij Sauber. Wehrlein heeft dit jaar een aantal waanzinnige races gereden, maar mist de consistentie waar een team als Williams zo wanhopig naar verlangt. Daarnaast is hij Marcus Ericsson, die veelal als pay-driver wordt beschouwd, niet altijd de baas.

En dan misschien nog wel hun beste optie: Daniil Kvyat. Maar hoor me uit, voordat je me aan de schandpaal nagelt. Daniil is namelijk absoluut niet de slechte coureur waarvoor hij wordt uitgemaakt. De Rus, die inmiddels uit het Red Bull programma is gesmeten, heeft twee zware jaren achter de rug. Precies hierom denk ik dat hij, mocht hij nog een kans krijgen, best nog eens wat moois kan laten zien. Voordat Red Bull hem als een baksteen liet vallen was hij een veelbelovende coureur met een prima cv. Dat Red Bull en hun meedogenloze praktijken hem iets teveel werden is dan ook begrijpelijk. Als een relaxter team, zoals Williams, hem de steun en het vertrouwen die hij nodig heeft kan bieden, zou hij met wat inzet gemakkelijk zijn oude ik terug kunnen vinden. Dat, of hij vormt samen met Stroll het gevreesde Team Torpedo.

Zo, en nu mogen jullie beslissen wie de beste papieren heeft. Als er andere coureurs zijn die je graag op Massa’s plaats zou willen zien, kun je die eveneens in de reacties noemen!