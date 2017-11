Zou jij? Bijna 400.000 euro voor deze SLS AMG Final Edition

Roodkapje en de acht cilinders.

Als afscheid van de SLS introduceerden Mercedes en AMG in 2013 de SLS AMG Final Edition. Een gelimiteerde variant van de supercar met de hamerende 6.2 V8. De SLS kreeg enkele elementen van de eveneens gelimiteerde SLS AMG Black Series mee, maar was in de basis gebaseerd op de SLS GT. Meest opvallende was de motorkap met ‘carbon look’.

De achtpitter is in deze variant goed voor 591 pk en 650 Nm koppel. Dat vermogen is gekoppeld aan de zeventraps AMG Speedshift. Een sprint naar de honderd duurt slechts 3,7 seconden. Er kwamen 350 stuks van de GT en de auto kon worden besteld voor 295.310 euro (Coupé) of 303.600 euro (Roadster).

Zo’n Roadster staat momenteel te koop binnen onze landsgrenzen. De occasion heeft 19.986 km op de teller staan en komt uit 2014. Ondanks de leeftijd en kilometerstand van de auto is de waarde van de AMG niet verminderd. Integendeel. Het autobedrijf heeft een prijskaartje van 379.950 euro geplakt op deze Final Edition. Een interessante investering, of laten we deze schieten? De advertentie kun je bekijken op Autotrack.