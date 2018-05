Een BMW 1 Serie via Private Lease, dit moet je weten

Het rijplezier van een BMW is nu bereikbaarder dan ooit!

Het aantal leaseauto’s in Nederland is in een jaar tijd met bijna 10 procent gegroeid en met name Private Lease is verantwoordelijk voor deze forse groei. Private Lease wordt dus langzaam maar zeker de trend, steeds meer mensen regelen op deze manier hun vervoer. Dat komt goed uit, want jij wilt niet zo maar vervoer. Je wilt een BMW en gelukkig hebben zij nu ook een interessante actie lopen. Via BMW Private Lease rij je al een 1 Serie vanaf € 349,- per maand*. Dat is niet veel en daarnaast zijn er de vele voordelen van BMW Private Lease.

Zo weet je vooraf exact hoeveel je kwijt bent, want ook alle onderhoudsbeurten zijn meegenomen in de maandelijkse kosten. Het eigen risico is slechts € 135,- en je BMW-dealer blijft altijd het aanspreekpunt. Belastingen en verzekeringen? Ook dat zit in het tarief. Het enige wat je zelf moet doen is genieten van het sportieve design, de dynamische rijeigenschappen en de perfecte connectiviteit. En tanken, dat moet je ook zelf doen. Gelukkig is een moderne BMW hartstikke zuinig, dus er is geen enkele reden om nog langer te wachten.

Benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Stel je nieuwe BMW 1 Serie samen in deze Private Lease calculator. Bepaal zelf de looptijd, kilometrage en personaliseer je nieuwe 1 Serie. Vervolgens vraag je vrijblijvend een offerte aan!

* Genoemd tarief is gebaseerd op een BMW 116i 3-deurs met een looptijd van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar.