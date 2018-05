Vrees voor de nieuwe presidentiële limo van Poetin

Imposant, magistraal, maar ook grotendeels gekopieerd.

Nu de eerste wereld zichzelf niet meer bezighoudt met het voeren van oorlogen op eigen bodem, maar de strijd indirect voert via inmiddels kreupele landen in het Midden-Oosten, moeten de spierballen op de één of andere manier toch getoond kunnen worden. De Koude Oorlog mag dan voorbij zijn, door middel van presidentiële limousines kunnen de staatshoofden van zowel de Verenigde Staten als Rusland alsnog hun wedstrijd verplassen houden. Nu Poetin voor de vierde maal is aangewezen (haha) als president van Rusland, gebruikt hij het moment direct om zijn Russische limousine tentoon te stellen.

De limousine waarin Poetin de komende jaren rondgereden zal worden komt dit termijn, voor de verandering, ook daadwerkelijk vanuit zijn moederland. De afgelopen jaren moest de ex-KGB agent genoegen nemen met de ultieme dictator-bolide, de Mercedes S600 Pullman, maar inmiddels zijn de tafels gedraaid en krijgt Moeder Rusland eindelijk weer de verantwoordelijkheid een authentieke limousine te maken. Het project zit alweer vijf jaar in de pijplijn.

Het is in dit geval overigens wel belangrijk dat we niet teveel aandacht besteden aan het woord ‘authentiek’. De ‘Kortezh‘, zoals de codenaam van de bolide luidt, is namelijk eerder een mengelmoes van ideeën en technieken dan een volwaardig Russisch product. Dit is niets nieuws, daar de Russen hun designtaal al sinds jaar en dag op Amerikaanse en Britse bolides baseren. Het gaat ditmaal echter verder dan het overnemen van schetsen. Althans, als de geruchten in overeenstemming zijn met de waarheid. Technische details over de Kortezh zijn schaars, maar enkele jaren geleden al, kregen we er lucht van dat Porsche de krachtbron van de limousine zou verzorgen. Naar verluidt beschikt de Kortezh over een (tenminste) 800 pk sterke V12. De versnellingsbak is, volgens horen en zeggen, een negentraps automaat die wel uit Rusland komt.

Hoewel je zou denken dat de Kortezh enkel en alleen als presidentiële limousine hoeft te dienen, schijnen de Russen er grotere plannen mee hebben. In de wandelgangen wordt erover gesproken dat de Kortezh in zekere zin de basis moet worden van een toekomstig aantal andere Russische auto’s. Naar verluidt willen de Russen het ingenieurswerk o.a. gebruiken om een minivan, SUV en kleine sedan te maken.

Met dank aan Myron voor de tip!

Beeld: Комсомольская Правда