Audi A7 (C8): rijtest en video

Pure porno uit Ingolstadt? De nieuwe Audi A7 zit bomvol gadgets en nieuwe techniek, je moet alleen beslissen of je 'm mooi vindt.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER]

Misschien is dit wel mijn ultieme automotive guilty pleasure: de Audi A7. Het uiterlijk verdeelde bij de vorige generatie al meningen als geen ander. En auto’s die meningen verdelen zijn leuk, dus gingen we graag op de uitnodiging in om de auto aan de tand te voelen. Wat meteen opvalt is de lengte: 4969 millimeter. Dat is 31 millimeter minder dan vijf hele meters. Dit is dus geen kleine jongen. Toch oogt de auto niet limousinelang, vooral door zijn aflopende daklijn en brede schouders. Noem het maar de “UrQuattro-look” als je de mensen bij Audi blij wil maken: de duidelijk gevormde wielkasten moeten de Quattro-familieband laten zien. Iets wat we overigens op veel nieuwe Audi’s te zien zullen krijgen de komende tijd.

Aan de voorkant vinden we de typische singleframe grille met daarin duidelijk zichtbaar de radars en sensoren die de vele (semi-)autonome functies moeten showcasen. Over die techniek later meer. Aan de achterzijde zien we een automatisch opkomende spoiler en de lichten zijn met elkaar verbonden in één lange, zwarte balk. Ook weer een knipoogje naar de UrQuattro. Verder is onze auto voorzien van een S-Line pakket, wat betekent dat we een aangepaste voorbumper, achterbumper, diffuser, luchtinlaten en gewijzigde zijskirts hebben. Standaard wordt dit pakket met een 20 inch wiel geleverd, maar de persdemo mocht nog iets grotere schoenen en rockt de grootste maat: 21 inch. Al met al een lekker dikke auto om te zien zo, alleen jammer van dat poepsaaie Daytona grijs.

Ook leuk: de verlichting. Als we de auto ontgrendelen of vergrendelen krijgen we een geanimeerde groet van de lampen. De koplampen zijn in drie smaken te bestellen: LED, HD matrix LED en HD matrix LED laser highbeam. Die laatste heeft grootlicht dat stukken van de lichtstraal kan uitschakelen zodat tegenliggers niet verblind worden.

In het interieur vinden we minder knoppen dan voorheen. Twee grote schermen vormen de basis voor de bediening van de auto, het bovenste scherm meet 10,1 inch, het onderste 8,6 inch. De schermen zijn voorzien van haptische feedback, wat betekent dat alleen aanraken niet genoeg is om een functie te activeren. Je moet het scherm als het ware indrukken, zodat je een klikje voelt die het commando bevestigt. De indeling van de schermen is aanpasbaar, dus je kan veel gebruikte opties in de menu’s op het homescreen plaatsen en andere functies verder wegstoppen.

Het onderste scherm staat standaard op de bediening voor de Climate Control, maar als je bijvoorbeeld gaat navigeren wordt het een scherm waarop je kan schrijven, waarbij de input op het bovenste scherm verschijnt. Klinkt misschien ingewikkelder dan het daadwerkelijk is, maar het went snel en werkt briljant. De sfeer in de auto is uiteraard zakelijk, maar met ambianceverlichting is deze naar smaak aan te passen in allerlei kleuren. Audi heeft z’n interieur en infotainment weer eens goed op orde.

Motorisch gezien wordt het minder vertrouwd. Audi heeft de oude type-aanduidingen overboord gegooid en werkt nu met (sorry Audi, maar ik kan het niet subtieler verwoorden) poepstomme getalreeksen. Je kan op dit moment een 50 TDI of een 55 TFSI kopen. Wij hebben een 50 TDI bij ons, die levert 286 pk en 620 Nm. Het is overigens een 3.0 zescilinder, maar blijkbaar vindt Audi het veel te voor de hand liggend om dat op de achterklep te zetten. Wat een totale onzin, maar het bereidt ons voor op de toekomst. Het is namelijk niet chique om op zo’n grote auto over een paar jaar downsizing te moeten melden dat er een 1.5 driecilinder TSI in de neus ligt. Ik denk dat dat de reden is, een andere logische verklaring kan ik niet bedenken.

Maar goed, 50 TDI betekent dat we 0-100 kunnen afleggen in 5,7 seconden en dat we een begrensde top van 250 kunnen aantikken. Daar is dan natuurlijk weer helemaal niets mis mee, zeker niet omdat we dat in alle comfort kunnen doen. Er zijn vier opties voor het onderstel: stalen veren, een sportonderstel dat de A7 10 mm lager legt, een onderstel met elektronisch instelbare dempers of adaptieve luchtvering met automatische hoogteregeling. Wij hebben die laatste aan boord en met alles wat een maatje kleiner is dan deze 21 inch jetsers kunnen we in comfortstand waarschijnlijk zweven alsof we op een luchtbedje in de oceaan liggen.

Nu houd ik persoonlijk meer van wat sportievere demping en ook dat is gelukkig mogelijk. In combinatie met de dynamic-all-wheel steering (oftewel: tot 5 graden meesturende achteras) zorgt dit ervoor dat de auto zich ondanks zijn enorme formaat nog heel aardig een paar bochten door laat zetten. De stuurbekrachtiging werkt progressief, waarbij opgemerkt mag worden dat ik wel eens meer communicatie van de voorwielen door een stuur heb gevoeld. Maar goed, dat is niet waar de A7 in de basis voor ontwikkeld is natuurlijk. De achterwielbesturing werkt tot 60 kilometer per uur in tegengestelde richting om de kont wat vlotter om te gooien, terwijl bij hogere snelheden met de voorwielen meegestuurd wordt om makkelijker en stabieler van rijbaan te wisselen. Bovendien verkleint het systeem de draaicirkel met 1,1 meter, wat geen overbodige luxe is in zo’n grote auto.

Er zijn 39 elektronische rijassistenten aan boord, die door Audi worden opgesplitst in drie pakketten. Deze worden vanaf begin 2018 geleidelijk geïntroduceerd. Er is het Audi AI parking package, het City Assist Package en het Tour Assist Package. Die laatste heeft onder meer een Efficiency Assistant en een Adaptive Driving Assistant (ADA), die de Adaptive Cruise Control (ACC) assisteert met stuurcorrecties om de A7 Sportback in zijn rijbaan te houden. Vanaf volgend jaar kan de auto van buitenaf aangestuurd worden om te parkeren en een garage in te rijden. Afhankelijk van het uitrustingsniveau beschikt de A7 over maximaal vijf radarsensoren, vijf camera’s, twaalf ultrasone sensoren en een laserscanner. Klein nadeeltje is wel dat we op deze (toch niet laffe) motorisering geen échte uitlaatsierstukken hebben: die ruimte is onder andere geslachtofferd om sensoren en computers te kunnen herbergen. Audi heeft wel beloofd dit voor toekomstige S- en RS-modellen anders te doen, zodat er werkende uitlaten zichtbaar zullen zijn.

Die elektronische hulpsystemen zijn overigens nog niet feilloos. Zo zijn er nog wel wat stappen te maken met de Adaptive Cruise Control die samenwerkt met de verkeersbordenherkenning. De camera herkent keurig een bord waarop staat dat ik 90 kilometer per uur mag op de snelweg, maar verwerkt het uitzonderingsbord waarop staat dat dit alleen geldt bij nat wegdek nog niet. Gevolg: op de linkerbaan met 130 begint de auto plotseling autonoom flink terug te remmen, wat je als bestuurder moet overrulen door weer flink op het gas te gaan. Een andere ‘kleinigheid’: de ‘nieuwe’ A1 bij Muiden ligt er al een tijdje, maar de systemen van de A7 waren op een bepaald punt op basis van GPS-gegevens van mening dat ik me op een weg bevond waar ik 50 mocht. En dus begon de auto wederom flink terug te remmen. Het geeft aan dat er nog flinke stappen te maken zijn voor autonoom rijden, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat dat niet alleen voor Audi geldt, maar ook voor alle andere merken.

Ook een aandachtspuntje: de prijs. En dan met name die van de opties. De auto die wij reden begint bij 88.040 euro, maar met opties erbij is dat in dit geval 144.757 euro. U leest het goed, er zit een Golf R aan opties op deze auto. Maar goed, nieuw kan ik hem toch niet betalen, dus schrijft u hem vooral voor mij af! Het zijn punten van kritiek op een verder heerlijke machine. Toen ik iets meer dan vijf jaar geleden een auto moest regelen om op mijn trouwdag na het diner van het restaurant naar de feestlocatie gechauffeurd te worden, was mijn eerste keus een Audi A7. Die kon ik helaas niet regelen, maar de liefde is niet overgegaan. Ik ben nog steeds groot fan, ook van de gebotoxde versie! Filmpje!