Een Bugatti voor iedereen

Als je een Bugatti koopt mag je hem op komen halen in Molsheim. Deze klant kwam met zijn familie niet één, niet twee, maar acht (!) auto’s tegelijk ophalen. Voor ieder één.

Château Saint Jean is de de plek waar Ettore Bugatti als grondlegger van het merk al zijn klanten ontving. De aflevering van een nieuwe Bugatti vindt hier in Molsheim al vele decennia plaats. Zo ook voor één van de meest gepassioneerde Bugatti-bezitters. Die reisde met zijn hele familie af naar het beroemde château en vertrok met maar liefst acht Bugatti modellen.

Allereerst schafte de liefhebber een Bugatti Chiron Super Sport 300+1 aan. Slechts 30 stuks gebouwd en dé auto die voor het eerst harder dan 300 mph kan rijden (482,8 km/u). Daarnaast een Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse World Record Edition. Van deze worden er slechts acht gebouwd, dus die is nog exclusiever (lees: duurder).

Bugatti Baby II

Leuke speeltjes voor papa natuurlijk, maar wat rijdt de rest van het gezin dan? Ook Bugatti natuurlijk. Er stonden namelijk ook nog zes Bugatti Baby II’s klaar bij de trappen van het kasteel. Alle zes met de hand op maat gebouwd. Voor elk van de kinderen van de eigenaar een eigen Bugatti Baby. In de lentekleuren geel, rood, blauw, groen, wit en oranje.

In 2019 bestond het merk Bugatti 110 jaar. Om dat te vieren sloeg het merk de handen inéén met The Little Car Company om een moderne versie van het originele Bugatti Baby-model uit 1926 te ontwikkelen. In dat jaar bouwde Ettore Bugatti een Type 36 op halve grootte voor zijn zoon Roland.

Gelimiteerd op 500 stuks

Geheel in de geest van het origineel is de Bugatti Baby II gelimiteerd op 500 exemplaren. Hij is voor 75 procent elektrisch aangedreven en kan, afhankelijk van de uitvoering, snelheden tot 68 km/u halen. Het bereik is zo’n 50 kilometer. Nu maar hopen de de koper ook een aardig landgoed of circuit tot zijn beschikking heeft waar hij en zijn kroost naar hartenlust kunnen buiten spelen met de dure speeltjes.