Officieel: de Toyota Supra komt met handbak!

Beter laat dan nooit: de Toyota Supra krijgt alsnog een handbak.

Wie had dat gedacht? Toyota is tegenwoordig een van de merken die nog het meest aan de behoeften van de petrolhead denken. Waar andere mainstream merken geen brood meer zien in hot hatches, komt Toyota in kort na elkaar met twee serieuze hot hatches. En waar veel andere merken niet één sportwagen hebben, heeft Toyota er gewoon twee.

Om het de liefhebber helemaal naar de zin te maken moeten ze de Supra eigenlijk ook nog met handbak leveren. Die is er nu namelijk alleen met een 8-traps ZF-automaat. Er gingen al geruchten dat Toyota van plan was de Supra ook een handbak te geven, maar dit was nog niet officieel.

Voorafgaand aan het Paasweekend maakt Toyota nu het goede nieuws bekend: de Supra krijgt eindelijk een handbak. Als bewijsmateriaal laten ze alvast een plaatje van de pedalen zien. De Supra is inmiddels al drie jaar op de markt, maar beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.

Volgens Toyota krijgt de Supra een volledig nieuwe handbak. Het is nog niet bekend in combinatie met welke motor de handbak te krijgen zal zijn. BMW levert een handbak in de Z4 in combinatie met de 2.0, maar die kunnen wij hier in Nederland niet bestellen.

De Supra met handbak zal in Europa worden geleverd, maar het is nog niet bekend of deze versie ook in ons land verkrijgbaar wordt. We hebben de Toyota-importeur even aan hun jasje getrokken, maar die treedt nog niet in detail hierover. In de komende weken krijgen we meer te horen. Hopelijk kan de Supra binnenkort toegevoegd worden aan het lijstje van nieuwe sportauto’s met een handbak. Dit lijstje kan namelijk wel wat uitbreiding gebruiken.