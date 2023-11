Een dag spelen in het zand: Polaris Camp 2023

Een paar maanden geleden viel er weer een uitnodiging in de bus voor Polaris Camp.

We zien de vragende blikken: Polaris Camp, wat is dat? Polaris is een producent van quads en side-by-sides. (En ja, ook van de Polaris Slingshot). Omdat je in Nederland helaas niet zomaar het bos in kunt gaan om je daar uit te leven met jouw quad of side-by-side, organiseert de importeur inmiddels al weer voor de 5e keer een evenement waar je jezelf met andere Polaris eigenaren kunt uitleven.

Polaris-importeur JeeGee denkt niet alleen aan de eigenaren van de zwaardere quads, naast de grote baan was er dit jaar ook weer ‘baan 2’ en ‘baan 3’. Op nummer 2 konden de kinderen hun gang gaan met de ‘instappers’ uit de Polaris range: de Outlaw 170, de Phoenix 200, de Ranger 200 en de RZR 200.

Maar ook om er even in te komen waren wij eerst op ‘baan 3’ te vinden, die daar direct naast lag. Het blijft altijd handig om een ATV met voldoende ontzag te benaderen, zeker op het zand met diepe sporen in Berghem en zeker als het een Polaris Scrambler XP 1000 is met een prijskaartje van een dikke 21 duizend euro. Het is net iets minder stressvol wanneer er geen echte cracks in je nek hijgen. Het blijft een specialisme dat offroaden op 4 wielen!

Stiekem ging onze blik natuurlijk constant wel naar de RZR side-by-sides die op de hoofdbaan reden. Deelnemers aan het Polaris Camp hadden de kans om mee te rijden met Dakar-rijder Paul van Spiering en met Rémy van Warbeck, een officiële testrijder van Polaris.

Bij die laatste stapte ik in. De nieuwe RZR XP’s en Pro R’s reden af en aan om deelnemers een onvergetelijke dag te bezorgen. Wanneer je een keer de kans krijgt om bij een kundige rijder in te stappen, altijd doen. Het is verbazingwekkend hoe lang de veerwegen zijn van deze buggy’s en hoe pijnloos de landingen (meestal..).

De RZR Pro waarmee wij het circuit rond gingen heeft een vanafprijs van een kleine € 46.000. Nog een goede reden om vooral ja te zeggen op dit soort uitnodigingen, want het kunnen ervaren van dit geweld op het circuit kan vrij hard in de papieren lopen.

Er was tijdens het evenement ook aandacht voor de nieuwe elektrische Kinetic XP Ranger met 110 pk en een aandrijflijn die in samenwerking met Zero Motorcycles is ontwikkeld. Dit was een primeur in Berghem. Dus ‘de blubber’ in met de elektrische Ranger zat er niet in. Maar het is duidelijk dat ook deze categorie voertuigen niet ontkomt aan elektrificatie.

Was je er dit keer niet bij, maar is je interesse gewekt? Houd dan de website polariscamp.nl nauwlettend in de gaten voor de zesde editie van dit geweldige event. Dan zien wij je volgend jaar vast en zeker daar!

fotocredit: Raymon de Kruijff