Vul de Snellaad Enquete 2023 in!

Vul hem in en maak kans op serieuze prijzen. Ja echt een serieuze prijs!

Begin oktober is het weer tijd voor de EV 10 Daagse op Autoblog. Onderdeel daarvan is voor het tweede jaar de Grote Autoblog Snellaadtest. In de 2023 editie nemen we wederom jullie mening mee over snelladen anno 2023.

Hoe laat je ons je mening weten? Simpel, je vult de onderstaande enquete in (of als je via de app leest klik je hier).

Los van het feit dat we hier weer mooie content van kunnen maken, bestaat de kans dat je er ook nog met een mooie prijs vandoor gaat. De winnaar kan kiezen uit Laadtegoed t.w.v. € 250 OF een Autoblog Driftcursus voor Beginners. Want tsja, als jouw werkgever toch de laadkosten al betaalt, dan is driften misschien wel net zo leuk. Vul de enquete ZSM in. Alvast bedankt!