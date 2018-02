Dit is de dikste Polaris Slingshot EVER

Is het ding eindelijk praktisch. Of nou ja, praktischer.

De Polaris Slingshot is een geinig speeltje voor de mensen die wat extra’s te besteden hebben en eens wat anders willen. In Nederland is de Slingshot niet heel praktisch, want het voertuig beschikt niet over een dak. Aangezien we hier geen subtropisch klimaat hebben, zal de Slingshot dan ook veel dagen spenderen in de garage.

De makers achter het voertuig hebben nu iets nieuws in vorm van de Slingshot Grand Touring LE. Deze versie komt met een dak, comfortabelere stoelen en een infotainmentsysteem. Drie zaken die een rit een stuk minder barbaars maken. Polaris lanceert de Slingshot Grand Touring LE in de kleuren Matte Butt Gray en Indy Red. Overigens heeft de bijzondere Polaris geen volledige voorruit of ramen. Als het regent is er dus nog steeds kans op een nat pak.

De Grand Touring staat vanaf maart bij de Amerikaanse en Canadese dealers. In de VS heeft het nieuwe model een vanafprijs van 30.000 dollar. Polaris zegt dat de Slingshot Grand Touring LE in beperkte oplage zal worden gemaakt. Hoeveel ze ervan gaan maken is niet duidelijk.