Dít is de grondig vernieuwde Porsche Panamera (officieel!)

De grondig vernieuwde Porsche Panamera kan er zo weer een hele tijd tegenaan.

Het was een publiek geheim dat Porsche bezig was met de derde generatie Panamera, die intern als ‘972’ wordt aangeduid. De eerste generatie kwam in 2009 op de markt, de tweede generatie arriveerde in 2016 en nu zijn we aanbelandt bij de derde generatie.

Porsche zelf spreekt van een geheel nieuwe auto op een gemodificeerd MSB-platform. Maar ja, dat zei moederbedrijf ook over de Golf 8, dat toch echt een doorontwikkeling van de Golf 7 is. Het platform is op enkele essentiële punten aangepakt, maar alle hardpoints lijken nog hetzelfde te zijn.

Active Ride

Maar gebaseerd op hetzelfde platform betekent niet hetzelfde. Zo is er een compleet nieuw luchtveringssysteem voor de Porsche Panamera, het Porsche Active Ride systeem.

Deze systeem werkt samen met PASM (Porshe Active Suspension Management) en biedt een enorm breed scala tussen weldadig comfort en dynamische sportiviteit, mede dankzij de actieve schokdempers.

We gaan het uittesten, uiteraard. Het Porsche Active Ride-systeem houdt de auto horizontaal in de bochten. Heel erg cool. En nee, dit is niet wat de Citroen Xantia Activa had in de jaren ’90, dat was nog wat bijzonderder.

We zijn heel erg benieuwd hoe dit systeem gaat functioneren. In veel gevallen is het namelijk enorm capabel doch synthetisch, maar wellicht dat ze Porsche er een een beetje gevoel en communicatie in weten te krijgen.

Instapper

Het Porsche Active Ride systeem is echter een optie, speciaal voor de plug-in hybrides die Porsche E-Hybrid noemt. Het zijn doorontwikkelingen van de bekende aandrijflijnen. Goed nieuws voor de puristen, er is nog een Panamera met enkel en alleen achterwielaandrijving.

De 2.9 V6 is ietsje aangepast en levert nu 353 pk en 500 Nm. Dat is eigenlijk meer dan dat je nodig hebt, ook in Duitsland komt je goed mee. Van 0-100 km/u sprinten duurt 5,1 seconden en de topsnelheid bedraagt 272 km/u.

De Panamera 4 heeft dezelfde motor en is sneller op de sprint (4,8 seconden naar de 100 km/u), maar ietsje trager op de A31: 270 km/u.

Vernieuwde Porsche Panamera Turbo e-Hybrid

Naast de twee basisversies heeft Porsche ook de topper uit de range voor ons: de Panamera Turbo e-Hybrid. Deze koppelt een vernieuwde 4.0 V8 aan een elektromotor (190 pk).

Dit zorgt voor een systeemvermogen van 680 pk en een systeemkoppel van 930 Nm. De prestaties zijn uiteraard niet voor de poes: 0-100 km/u duurt slechts 3,2 seconden en de topsnelheid is 315 km/u.

Bijna supercar prestaties, maar dan in een lekker ruime vijfdeurs limousine. Aan de andere kant is de Panamera Turbo E-Hybrid ook een duurzame keuze (kuch). De accu is 25,9 kWh groot en zorgt ervoor dat de Panamera 91 kilometer kan rijden volgens de WLTP.

Vernieuwde Porsche Panamera familie nog niet compleet

Uiteraard zijn dit nu de eerste varianten. Uiteraard zullen er meer (veel meer) volgen. Of de Sport Turismo terugkeert, is niet 100% zeker. De Britse markt krijgt ‘m sowieso niet namelijk. 15% was in het land Clarkson een Sport Turismo en dat was niet voldoende om ‘m het model te blijven aanbieden.

Ook komen er NOG drie hybride varianten aan, dus sowieso de Panamera e-Hybrid en Panamera 4S e-Hybrid. Wellicht dat de GTS vanaf nu ook een hybride zal worden? De tijd zal het leren.

Wat we wel weten is dat de Porsche Panamera vanaf NU te bestellen is bij jouw favoriete Porsche Centrum. Nu bestellen is rijden in maart 2024. Wanneer de prijzen bekend zijn, delen wij die uiteraard meteen met jullie!