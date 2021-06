Een derde van verkeersdoden in Brabant droeg geen gordel - Autoblog.nl

Niet iedereen ziet het niet van een gordel in, zo blijkt weer.

Auto’s zitten tegenwoordig bomvol complexe systemen die het verkeer veiliger maken. Toch is kan ook een eenvoudige riem veel leed en narigheid voorkomen. We hebben het over de autogordel.

In Nederland is de autogordel sinds 1971 een verplicht onderdeel. Het is één ding dat een gordel aanwezig is, maar de inzittenden moeten hem ook nog omdoen. Nu zijn er tegenwoordig irritante piepjes waardoor je het wel uit je hoofd laat om zonder gordel te rijden, maar niet alle auto’s zijn van deze luxe voorzien. Er rijden nog genoeg auto’s rond waarbij je er toch echt zelf aan moet denken.

Gelukkig is het omdoen van een gordel is voor de meeste mensen puur een automatisme. Daar kom je wel achter als je in een rechtsgestuurde auto stapt en in het luchtledige grijpt. Toch is het nog steeds niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Dat blijkt weer uit nieuw onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, oftewel de SWOV. De provincie Noord-Brabant wilde graag weten wat voor oorzaken er ten grondslag lagen aan dodelijk ongevallen en de SWOV heeft dat uitgezocht. Dit is uiteraard hele nuttige informatie.

SWOV heeft gekeken naar de periode 2018-2019, waarin er 221 dodelijke verkeersongevallen plaatsvonden. Daarbij vielen in totaal 243 dodelijke slachtoffers te betreuren. In de meeste gevallen (71) gingen het om aanrijding met een obstakel in de berm (vooral bomen waarschijnlijk) en om kop-flankbotsingen (64).

De oorzaken laten zich raden: veel te hard rijden, drank- en drugsgebruik, afleiding, door rood rijden en vermoeidheid. Ook het niet dragen van een gordel bleek helaas een prominente factor te zijn. Van de 119 dodelijke slachtoffers die in een auto zaten droegen er namelijk 44 geen gordel. Dat is ruim een derde. Van deze slachtoffers werden er negentien uit de auto geslingerd.

SWOV heeft momenteel enkel en alleen naar Brabant gekeken, dus of deze provincie het beter of slechter doet dan de rest van Nederland kunnen we niet zeggen. Wel heeft SWOV in 2017 al eens ongevallen op snelwegen onderzocht. Toen bleek dat 18 van 63 dodelijke slachtoffers hadden nagelaten hun gordel om te doen.

Bron: SWOV

Foto: een niet-dodelijke aanrijding, puur ter illustratie