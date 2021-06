Eerste beeld Polestar 3 bevestigt het ergste - Autoblog.nl

Het eerste beeld van de Polestar 3 is heel voorspelbaar. Maar willen we dit?

Zitten we net te verkondigen dat we zo blij zijn dat er geen medium-premium-elektrisch-crossover nieuws is vandaag, worden we helaas toch wakker geschud. Want drie keer raden wat Polestar aan het teasen is vandaag? Juistem: een medium premium elektrische crossover. Michael Scott zou daar iets van vinden, denken wij.

Zonder gekheid, in zakelijk opzicht begrijpen we het wel. Zo’ n medium crossover verkoopt overal lekker en het is een perfect autotype om eenvoudig een lading loodzware accu’s te plaatsen. Dan heb je alsnog een enorm hoog gewicht, maar dan zitten de batterijen tenminste niet in de weg.

Elektrisch. Premium. SUV-achtige

Mocht je het door de context niet begrepen hebben: de Polestar 3 komt eraan en het is een heuse elektrische premium crossover! Joechei! Daarbij hebben we ook het eerste ‘beeld’ van de Polestar 3.

Wat wel bijzonder is, ondanks dat Polestar een elektrisch automerk is, is dat de Polestar 3 de eerste auto wordt die daadwerkelijk als volledig elektrische auto is ontworpen. De Polestar 1 is natuurlijk een plug-in hybride en de Polestar 2 is van origine een Volvo (op een Volvo onderstel) waar ze een EV van gemaakt hebben.

Even kort over het formaat. We hebben het over ‘medium’, maar voor ons Europeanen is dat al gauw ‘large’. In de VS zijn auto’s als de Escalade en Navigator ‘Large’. De Polestar 3 moet een concurrent worden van de Tesla Model X. Dan de locatie van de productie, want de nieuwe Polestar 3 zal gebouwd worden in de Verenigde Staten (de andere modellen komen uit China). Het is dezelfde locatie als waar de Volvo S60 gebouwd wordt. De Volvo derde generatie Volvo XC90 zal er ook gebouwd gaan worden.

Productie Polestar 3

Er zijn meerdere renen om de productie te verplaatsen. De Verenigde Staten zal de grootste markt gaan worden voor de Polestar 3. Dit zou betekenen dat de enorme importheffingen een stuk lager zullen zijn. Daarnaast is er een ecologisch én economisch voordeel. Denk aan een lagere CO2-uitstoot en minder transportkosten.

Verwacht een compleet nieuwe vormtaal voor de Polestar 3. De huidige 2 Polestars begonnen hun carriere gewoon als Volvo. Er staat weliswaar Polestar op, maar iedereen ziet een Volvo, inclusief de kenmerkende Volvo-grille en Thor-koplampen. Reken er maar op dat de meeste inspiratie opgedaan gaat worden aan de Polestar Precept concept. Dat heeft Max Missoni al een tijdje geleden aan Autocar bevestigd.

Wanneer kunnen we de Polestar 3 verwachten? Het is nog eventjes wachten: volgend jaar. Wellicht dat er voor die tijd nog wat details en afbeeldingen zullen ‘lekken’ op het internet. Uiteraard zullen we die met je delen!