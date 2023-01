Een Duitser is nog steeds de ideale occasion

Nederlanders zijn massaal op zoek naar een Duitse occasion.

Uit welk land komt de occasion waar jij naar op zoek bent op Marktplaats? Statistisch gezien is de kans groot dat het om een gebruikte auto uit Duitsland gaat. Uit cijfers van Marktplaats blijkt de Duitse occasion overmatig populair te zijn. De 10 populairste auto’s op de handelssite zijn allemaal afkomstig uit het land van curryworst en de Nürburgring.

Qua autoverkopen moet de Volkswagen Golf het inmiddels ontgelden. Onder de gebruikte auto’s is het nog steeds een enorm geliefd model. De Golf staat stipt op één als het gaat om de populairste auto’s op Marktplaats. Het is zeker niet de enige Volkswagen in het lijstje. Ook de Polo is terug te vinden in de top 10. Het ontbreekt Nederlanders een beetje aan creativiteit, het lijstje bestaat voor de rest uit BMW, Mercedes en Audi. Goh, wat zijn we saai.

De Volkswagen Golf was goed voor 83,4 miljoen paginabezoeken op Marktplaats. Op twee staat de BMW 3 Serie met 48 miljoen paginabezoeken. Hekkensluiter van de top drie is de Volkswagen Polo met 44,5 miljoen paginabezoeken.

Top 10 populairste auto’s op Marktplaats