Aston Martin DBS 770 Ultimate is ultiem uitzwaaimodel

Bijzonder gaaf dat de Aston Martin DBS 770 Ultimate nog komt. Bijzonder jammer dat het hierna voorbij is.

Aan al het moois komt een einde. Dat blijkt wel weer vandaag. De Aston Martin DBS Superleggera 770 is namelijk zojuist onthuld. Dat klinkt als enorm goed nieuws, want we kunnen je alvast verklappen dat het een geweldige auto is. Maar er zit een bitterzoet randje aan. Het is namelijk de allerlaatste versie van de DBS. Daarna is het over en uit.

Maar laten we eerst eens kijken naar het feestvarken. De basis is de Aston Martin DBS. Dat is van zichzelf al een sterkere, scherpere en dikkere variant op basis van de DB11. De Aston Martin DBS Superleggera 770 kun je herkennen aan de nieuwe motorkap, de schitterende 21 inch velgen en carbon splitter. Sterker nog, bijna alles is afgewerkt met het peperdure goedje.

Wat een kracht uit die V12!

De V12-motor van Aston Martin is vrij ondergewaardeerd. Voor een turbomotor klinkt deze geweldig en de krachtsreserves zijn enorm. We gaan geen prijzen uitreiken voor degene die raadt hoeveel vermogen de motor levert: dat is namelijk 770 pk bij 6.500 toeren.

Dat hebben de ingenieurs van Aston Martin verkregen door de turbodruk met 7% te verhogen en diverse parameters in de ECU aan te passen. Het koppel is ook machtig: 900 Nm staat er paraat.

En dat is beschikbaar bijna over het gehele toerengebied, want van 1.800 tot 5.000 toeren levert de motor zijn maximum koppel.

Topsnelheid Aston Martin DBS 770 Ultimate

De prestaties zijn dan ook om van te likkebaarden zo lekker, de topsnelheid bedraagt namelijk 340 km/u! Over verdere sprinttijden wordt nog niet gerept, maar reken maar dat de Aston Martin DBS 770 Ultimate zijn naam niets voor niets heeft. De transmissie is de achttraps automaat van ZF.

Een sperdifferentieel is uiteraard standaard, evenals keramische remschijven. Ook heeft Aston Martin wat modificaties uitgevoerd aan de stuurinstallatie, dat ervoor moet zorgen dat de auto directer en met meer gevoel stuurt.

Het chassis is ook aangepast. Aston Martin heeft geprobeerd om het zo stijf en stabiel mogelijk te krijgen, zonder dat het comfort eronder lijdt.

Interesse? Ja, wij ook. Nog voordat de auto in productie gaat, hebben we slecht nieuws voor je. De Aston Martin DBS 770 Ultimate is namelijk stijf uitverkocht. Er worden 499 exemplaren van gebouwd in Gaydon.

Daarvan zullen er 300 een coupé zijn, de overige 199 zijn een Volante. Als je nog een V12 wenst in een Aston Martin, dan moet je je wenden tot de Aston Martin DB11 Coupé (de cabrio is altijd een V8). Die bieden de Britten nog wel aan.

Uiteraard hebben we ook beelden voor je:

En check hier de rijtest met de ‘gewone’ DBS met Wouter:

Meer lezen? Dit zijn de duurste auto’s die in 2022 op kenteken zijn gezet!