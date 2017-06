Nederland is tweede stekkerauto-land van de wereld!

We EV'en erop los, maar hoe lang nog?

Het International Energy Agency (IEA) heeft vandaag een rapport gepresenteerd dat gaat over allemaal hele groene dingetjes. Normaal gesproken geen reden om er iets over te schrijven op Autoblog, maar nu wel! Nederland doet het namelijk hartstikke goed op elektrogebied en relatief gezien rijden alleen in Noorwegen meer stekkerauto’s rond. Maar goed, in het Scandinavische land worden EV-rijders dan ook wel héél erg in de watten gelegd.

In totaal waren er in 2016 zes landen waar stekkerauto’s een marktaandeel van meer dan 1% coverden. In Noorwegen lag het percentage op 29(!) procent, maar Nederland is een goede tweede met een marktaandeel van 6,4 procent. Zweden volgt op gepaste afstand met een aandeel van 3,4 procent.

Wel is de vraag of en hoe lang deze ontwikkeling in Nederland doorzet. Fiscale voordelen voor PHEV’s en gewone hybrides die zakelijk worden gereden zijn al goeddeels de nek omgedraaid. Alleen zuivere EV’s zitten nu nog in de 4%-categorie, waar we bij moeten vermelden dat rijders van deze auto’s per 1 januari 2019 alleen nog een gunstig bijtellingstarief kennen voor nieuwe auto’s met een waarde tot 50.000 euro. Deze beperking geldt overigens niet voor waterstofauto’s, die vallen ongeacht hun cataloguswaarde binnen de 4%-categorie.

Privé rijden in duurdere elektrische auto’s (lees: Tesla’s) wordt gewoon belast tegen 22% bijtelling. Tenminste, voor het bedrag dat boven de halve ton ligt. Het lijkt dus aannemelijk dat de vraag naar dergelijke (dure) EV’s in de toekomst zal teruglopen, net als dat gebeurde met hybrides.

Meer stekkerauto’s wereldwijd

Het aantal stekkerauto’s steeg in 2016 naar 2 miljoen stuks wereldwijd. Het lijkt echter nog wat vroeg om de slingers op te hangen, want het totale marktaandeel van deze voertuigen bedraagt 0,2%. Verder werden de meeste (semi-)elektrische auto’s verkocht in China. Daar werd vorig jaar maar liefst 40% van de nieuwe elektrische auto’s verkocht.

Foto: Porsche 918 Spyder door @dutchstylez, via Autojunk