Officieel: Tesla Model Y, inclusief Nederlandse prijzen

Een Model 3 die wat hoger op zijn pootjes staat.

Afgelopen nacht (Nederlandse tijd) heeft Tesla het doek getrokken van de Model Y. Het is het vierde model binnen de actuele line-up van de Amerikaanse autobouwer en maakt daarmee de ‘S3XY’ benaming die Elon Musk voor ogen had compleet.

De volledig elektrische Model Y deelt zijn basis met met de Model 3. De crossover lijkt daardoor ook sterk op de sedan. Net als de Model 3, komt de Model Y in de varianten Standard Range, Long Range, Dual-Motor All-Wheel Drive en Performance op de markt. Prijzen moeten volgens Tesla in de VS beginnen bij 39.000 dollar voor het goedkoopste model.

Ondanks het compacte design kunnen (optioneel) maximaal zeven volwassenen mee in de Model Y. Het topmodel doet het sprintje naar de honderd in 3,7 seconden en de topsnelheid ligt op 241 km/u. De Model Y Standard Range heeft een actieradius van circa 350 kilometer. Voor de Long Range spreekt Tesla over een actieradius van 540 (WLTP) kilometer, waarbij we wederom kunnen concluderen dat er geen concurrentie is voor de techniek van het Amerikaanse automerk.

Het interieur van de Model Y komt geheel overheen met de Model 3. Dit betekent vrijwel geen knoppen en een centraal 15-inch scherm voor de bediening. Net als de Model 3 beschikt de Model Y over een glazen dak.

Het is de bedoeling dat de Model Y Performance, Long Range en Dual-Motor All-Wheel Drive in de herfst van 2020 geleverd gaan worden. Het instapmodel voor die 39.000 dollar volgt pas in de lente van 2021. Dit zijn overigens de Amerikaanse levertijden. Plak voor Nederlandse orders er gerust een jaartje bij.

De Nederlandse prijzen zijn al wel bekend. De achterwielaangedreven Model Y is er vanaf 56.000 euro. De Long Range met Dual Motor AWD kost 60.000 euro en de Performance kost 69.000 euro.