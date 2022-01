Exclusief op Autoblog, de Peugeot 9X8 Hybrid Hypercar

Jazeker. Hier op Autoblog lees je het allereerst alles over de Peugeot 9X8 Hybrid Hypercar. Een racemonster speciaal ontwikkeld voor de 24 uur van Le Mans

Bij een hypercar denk je misschien niet direct aan Peugeot. Je kent het merk van veel ‘verstandige’ auto’s als de 207, 3008 en de 107. Natuurlijk heeft het merk ook een aantal leuke auto’s gemaakt. We hoeven alleen maar 205 GTI te zeggen en jij als liefhebber bent het met me eens.

En er waren meer GTI’s. De 306, standaard met 6-bak bijvoorbeeld. Of de 309 GTI. Zelfs de familiebak 505 was er in de jaren ’80 als GTI. Niet direct de keuze die je zou verwachten. Maar een GTI is nog geen hypercar. Klopt, maar Peugeot heeft daar meer kaas van gegeten dan je misschien op het eerste gezicht zou denken.

Peugeot heeft Le Mans meer dan eens gewonnen

Het Franse merk heeft een geschiedenis op het beroemde circuit van Le Mans. Vier keer werd er namelijk al door Peugeot gewonnen: in 1992 en 1993 met de 905 met een V10-benzinemotor en in 2009 met de 908 met een V12 HDi dieselmotor.

En nu is daar de 9X8 Hybride. Een auto die het de gevestigde orde op Le Mans moeilijk moet gaan maken. En aan de prestaties zal het niet liggen, zo liet Peugeot ons weten. Die liegen er namelijk niet om.

De raceauto biedt een flinke bak aan vermogen dankzij een 500 kW (680 pk) sterke 2,6-liter V6-twinturbomotor achterin en een 200 kW (270 pk) sterke elektromotor/generator voorin. Daarmee is hij niet alleen snel, maar ook nog eens zuinig. Een flink voordeel als je hoge ogen wil gooien op Le Mans.

De Peugeot 9X8 is ook in het donker herkenbaar

Tijdens een 24 uurs race is het evident dat je ook in het donker rijdt. Tenzij je het in de zomer op Lapland doet, want dan blijft het licht. Alleen ligt Le Mans niet in Lapland, maar in Frankrijk. Maar hoe zorg je er nu voor dat de auto ook ’s nachts herkenbaar is? Daar heeft Peugeot iets op gevonden.

“Om ervoor te zorgen dat de PEUGEOT 9X8 uniek is en door iedereen zowel overdag als ‘s nachts gemakkelijk te herkennen is, hebben we lichtgevende componenten toegevoegd aan het silhouet. Voor de lichtsignatuur waren de drie klauwen van het logo – aanwezig op al onze productieauto’s – een voor de hand liggende keuze. We hadden niet veel moeite om ze aan de voorzijde van de PEUGEOT 9X8 Hybrid Hypercar te plaatsen, maar de verlichting aan de achterzijde was een grotere uitdaging. We hebben de achterlichten geïntegreerd in afzonderlijke composietcomponenten die lucht afvoeren. We kunnen niet wachten om hun effect op de baan te zien.”

Wat is er nog meer te vertellen?

Nou, meer dan genoeg. Zo heeft deze 9X8 het nieuwe logo van Peugeot op de neus, net als de 308 die nu ook heeft. Verder wordt de techniek, die door Peugeot Sport is ontwikkeld, ook toegepast in toekomstige straatauto’s. En nu ook al in diezelfde nieuwe 308.

Verder zit er geen grote, hoge achtervleugel op de 9X8. Volgens Peugeot is die niet nodig, omdat de auto zonder ook al genoeg downforce genereert. En als laatste even naar het interieur, die moet de coureur dezelfde beleving geven als in een normale straatauto. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van de gepatenteerde i-Cockpit.

Maar goed. genoeg gekletst. Plaatjes willen we zien.

Nou, hier heb je er een aantal!