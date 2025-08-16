Een Ferrari V12 en een open dak, wat wil je nog meer?

Oh ja, en een handbak.

Als je niet van exclusieve sportauto’s houdt, heb je pech vandaag. Monterey Car Week is in volle gang, dus we worden overspoeld met exoten. Het overkoepelende thema is een handbak, want we hebben wéér een handgeschakeld snoepje voor ons. Met een Ferrari V12.

Deze auto heeft niet alleen een Ferrari V12, het is ook een Ferrari. De Touring Superleggera Veloce12 Barchetta is namelijk gebaseerd op de 550 Maranello. Vorig jaar kwamen ze al met de coupé, maar nu trekken ze het doek van de cabrio.

Die is nog een stuk specialer, want dakloze 550’s zijn uiterst zeldzaam. Van de 550 Barchetta zijn maar 448 exemplaren gebouwd. Uiteraard is deze Superleggera niet gebaseerd op een Barchetta, dat zou een beetje zonde zijn. In plaats daarvan hebben ze de zaag gezet in een normale 550 Maranello.

We kunnen nergens foto’s vinden van de auto met dak, maar het lijkt geen volwaardige cabrio te zijn. Waarschijnlijk heeft deze auto net als de 550 Barchetta alleen een dakje voor noodgevallen. Bij de Barchetta was het zelfs zo erg dat je met dak niet harder mocht dan 113 km/u. Laten we hopen dat het bij deze auto iets beter geregeld is.

De auto is nog herkenbaar als 550, maar Touring Superleggera heeft de Ferrari een compleet nieuwe carrosserie gegeven. Dat is ten slotte wat coachbuilders doen. De auto heeft ook nieuwe lichtunits en velgen, dus er is weinig meer origineel. Het interieur heeft eveneens een complete make-over gekregen, met fraai leder zover het oog reikt.

De 5,5 liter V12 waar de 550 zijn naam aan te danken heeft is grotendeels origineel, maar wel volledig gereviseerd. Daarnaast is er een PWR koelsysteem geïnstalleerd en een Supersprint uitlaat. Met het open dak moet dat een feest voor je oren zijn. Ter verhoging van de feestvreugde is de auto ook voorzien van de handbak.

Het design heeft een iets te hoog GTA-gehalte, maar verder is het wel een pretpakket. Touring Superleggera bouwt 30 stuks van deze Veloce12 Barchetta. Het exacte prijskaartje is niet bekend, maar ter indicatie: de coupé kostte circa €7 ton. Exclusief Ferrari 550 donorauto…