Touring Superleggera maakt je Ferrari 550 Maranello nog mooier

Nog mooier? Nou ja, het origineel is ook wel fraai natuurlijk, maar in sommige opzichten is deze Touring Superleggera Veloce12 inderdaad nog mooier.

Touring Superleggera kennen we natuurlijk als een legendarische carrosseriebouwer. Sinds 1926 timmert het bedrijf al aan de weg. Of liever gezegd; aan auto’s die op de weg (en het circuit) rijden. Dat timmeren kan je dan vrij letterlijk nemen. Want ja als Italiaanse koetsbouwer klopt men fabelachtige vormen vaak met een hamertje tevoorschijn. Zoals Michelangelo zei over zijn fameuze beeld David; ik heb ‘m niet gemaakt, ik heb ‘m alleen bevrijd uit dat stuk steen.

Nou is het vaak kunstig wat Touring Superleggera doet, maar over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen de Disco Volante of een Aero3 heel mooi vindt. Gaaf en bijzonder, zeker. Maar je moet het wel ‘kunnen waarderen’.

Een persoonlijke favoriet van Touring Superleggera voor mij is de Berlinetta Lusso. Dit was een creatie op basis van de Ferrari F12berlinetta. Ingetogen, klassieke vormen. Het zou ook zomaar door Ferrari zelf gemaakt kunnen zijn. Een beetje in datzelfde straatje -maar misschien net ietsje minder geslaagd- is deze nieuwste van Touring. Die gebaseerd is op een ouder model.

De Veloce12 is namelijk (overduidelijk) gebaseerd op de Ferrari 550 Maranello. Maar die krijgt -uiteraard- een nieuwe carros. Deze is stijver dan het origineel en oogt natuurlijk ook een beetje anders. Je herkent er nog steeds een 550 (of 575) in, maar al het plaatwerk is anders. Interessant is dat de motor er ook 25 pk bij krijgt en vooral dat er andere vering en demping is toegepast. Er wordt trots gerept over een zogeheten ‘TracTive’ ophanging met verstelbare dempers. Ook de velgen zijn natuurlijk ‘bespoke’.

Het gaafste aan de ‘restomod’ is echter het inteireur. De vormen van het 550 interieur waren altijd al mooi. Maar de materialen, niet allemaal. Knopjes gingen kleven na een paar jaar en zien er dan niet meer uit. Sommige knoppen kwamen ook rechtstreeks uit je moeders Fiat Palio. Touring Superleggera fixt dat gebrek met extreem fraai leder en mooiere knoppen.

Kost dat dan? Nou, de conversie van 550 naar Veloce12 kost 690.000 Euro. Maar dan moet je nog een 550 Maranello aanleveren. Misschien iets voor onze Tsjer, als die voedselboxen een beetje verkopen.