Gekkenwerk: 2.031 pk en zelf schakelen

Dit is een hele robuuste handbak.

We leven in rare tijden. Aan de ene kant verdwijnen de puristenauto’s van het toneel, maar in het absolute topsegment is alles nog mogelijk. Atmosferische V12’s, handbak, het kan allemaal. Dat blijkt in Monterey. We schreven eerder vanochtend al over de GMSV S1 LM, met hoogtoerige V12 en handbak. Daarnaast werd ook de krachtigste handgeschakelde auto ooit onthuld: de Hennessey Venom F5-LF Evo.

Vorig jaar presenteerde Hennessey al een handgeschakelde Venom F5 met 1.817 pk. Nu doen ze er doodleuk nog een schepje bovenop. De Venom F5-LF Evo haalt 2.031 pk uit zijn biturbo V8, terwijl je gewoon zelf kunt schakelen. Ongelooflijk.

Er is maar één iemand die kan zeggen dat hij de krachtigste handgeschakelde auto ter wereld heeft, want het is een one-off. Deze auto is gebouwd voor verzamelaar Louis Flory, vandaar de naam Venom F5-LF. De beste man heeft onder meer een blauwe F40, een gele F50, een LaFerrari, een Countach en een eerste generatie Ford GT in zijn garage staan, dus de Hennessey komt in goed gezelschap terecht.

De carrosserie komt grotendeels overeen met de Venom F5 Evolution, maar dit is wel een Roadster. Daarnaast heeft deze auto een gigantische spoiler, die uniek is voor dit model. De Venom F5-LF Evo heeft zelfs een nieuwe carbon monocoque, al gaat die vast in meer auto’s terugkomen.

Wat meneer Flory voor deze one-off betaald heeft verklapt Hennessey niet, maar ze zeggen wel dat dit de duurste Hennessey ooit is. Reken dus op een prijs die ruim boven de 3 miljoen zit.