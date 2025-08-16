Dit kwamen jullie tegen op vakantie (Deel 1)

We maken de tussenstand op met de gaafste vakantiespots tot nu toe.

De tijd vliegt, want in Zuid-Nederland is de zomervakantie alweer afgelopen. Dat is een mooi moment voor onze eerste terugblik op de vakantiespots van de afgelopen periode. En als je zelf nog leuke vakantiespots hebt: bij deze reminder om ze te uploaden op Autoblog Spots. Daarmee maak je kans op een exclusief Autoblog-strandlaken.

Pula, Kroatië

We gaan meteen goed van start, met een Ferrari Enzo. En het leuke is: @Row1 kwam deze niet tegen aan de Cote d’Azur, maar in het Kroatische Pula. De auto zelf is afkomstig uit Slowakije, ook niet de eerste plek waar je een Enzo verwacht. Dat zijn de beste spots: hoe onverwachter, hoe beter.

Moskou, Rusland

@chrisc koos voor een originele vakantiebestemming, namelijk Rusland. In Moskou kwam hij de nodige dikke wagens tegen, waaronder deze McLaren 720S. De auto is opgeleukt met goodies van TopCar, een tuner die toevallig ook Russisch is.

Tanger, Marokko

Geloof het of niet, maar dit gedrocht is toch echt een Ferrari. Een Purosangue met een bodykit van Keyvany om precies te zijn. @MoeWat was op vakantie in Marokko en kwam deze auto tegen in Tanger. Heel lelijk, maar wel een bijzondere spot.

Monaco

In Monaco kun je de gekste dingen tegenkomen, maar als je een F1-coureur spot in een hypercar, dan heb je echt de jackpot te pakken. Dit overkwam @europeancarshotsinsta: hij wist niemand minder dan Fernando Alonso te spotten in zijn Valkyrie. Die is – hoe kan het ook anders – uitgevoerd in de kleuren van de F1-auto.

Reims, Frankrijk

Voor @Gulli was het wel heel makkelijk spotten: een groep Britten had de parking van zijn hotel in Reims gevuld met dikke auto’s. Zij waren op pad met onder meer een Huracán STO, een 991 GT3 en een Alpine A110.

Mas Palomas, Gran Canaria

Eilanden zijn in de regel niet de beste spotlocaties, maar op Gran Canaria valt toch wat te spotten. @Sonnyvd kwam hier deze fraaie 488 GTB tegen, die voor de afwisseling niet is uitgevoerd in Rosso Corsa, maar in Blu Corsa.

Oetz, Oostenrijk

@daanpluimers was deze zomer in Oostenrijk en kwam daar een Italiaanse exoot tegen. Geen Ferrari of Lambo, maar een Dallara Stradale. Deze fabrikant bouwt historisch gezien vooral raceauto’s, maar dit is hun eerste straatauto. De Stradale wordt aangedreven door een 400 pk sterke Ford EcoBoost-viercilinder en weegt slechts 855 kg.

Tot zover de eerste bloemlezing van vakantiespots. Heb je ook een bijzondere vakantiespots die je graag nog wil delen? Niet getreurd, onze Vakantiespots-actie loopt nog. Je maakt nog steeds kans op zo’n felbegeerd strandlaken, en wie weet verschijnt jouw spot in het volgende artikel. Je kunt meedoen door je spots te delen op Autoblog Spots met #vakantiespot2025 in de beschrijving. Ook foto’s van je eigen vakantieauto zijn welkom, die krijgen nog een apart artikel!