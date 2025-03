Marktplaats kies maar: gele Ferrari 550 of gele Ferrari F355?

Vandaag in de Marktplaats kies moah: een gele Ferrari 550 Maranello, of een gele Ferrari F355?

Ferrari blijft, wat je er ook van vindt, de stuff of legend. Ja, het bedrijf dwingt mensen om GTC4Lusso T’s en Portofino’s te kopen om kans te maken een echt speciale Ferrari te mogen kopen. En ja, het bedrijf sloopt ook goedbedoelde Fierrari’s om haar merkrechten te beschermen. Oké, opties als schildjes op de zijkanten, carbon frutsels en speciale kleurtjes kosten een godsvermogen. En vooruit, dealers dwingen je die toch te kopen en weigeren een kale neet voor je te bestellen bij de fabriek. Maar ja, ietsa Ferraaaari…Dus je wil er een.

Onlangs hadden we al de 360 voor je in de aanbieding die het opnam tegen een jongere zijtak van de familie in de vorm van de Alfa Romeo 4C. Marktplaats kent ons en weet dat onze zucht naar Ferrari okkazies nog niet gestild is. Dus stonden vandaag in mijn recommendaties deze twee gele bananen. Kennelijk weet Marktplaats wat er in het hoofd zit maar niet per se wat er in de portemonnee zit…

Desalniettemin dromen we even verder en maken we moeilijke fictieve keuzes. Want ja, waar ga je voor als je moet kiezen tussen een Ferrari F355 en een Ferrari 550 Maranello. Beide zijn zeer geslaagde 90s Ferrari’s ontworpen door Pininfarina. Beide zijn uitgevoerd in Giallo Modena en vlak voor de millenniumwissel geleverd. De vraagprijzen liggen 20.000 Euro uit elkaar in het voordeel van de F355 (die is goedkoper). Maar ach, ze zitten beide tussen de een en anderhalve ton zullen we maar zeggen.

Er zijn ook forse verschillen. De F355 komt natuurlijk uit de middenmotor-lijn van Ferrari. Die begon ooit (bij de straatauto’s) bij de Dino, hoewel dat formeel geen Ferrari mocht zijn. Daarna volgden de 308, 328, 348 en de F355. Later volgden nog de 360, F430, 458, 488, F8Tributo en 296. In allerlei opzichten is de F355 een beetje de gulden middenweg. Hij is serieus vlot, ook voor moderne begrippen (in tegenstelling tot een 308).

Het is echter wel allemaal nog analoog. En de auto was fraai genoeg voor Xenia Onatopp in Goldeneye. Helemaal pijnloos te daily-en is de auto echter niet. Dat kwam pas (iets meer) met de 360. Voor service moet in het geval van de F355 de hoogtoerige motor met vijf kleppen per cilinder (3.5, 5 klepper) er regelmatig uitgehaald worden. Een kostbare aangelegenheid dus. Dit exemplaar is de Berlinetta die je wil, maar heeft helaas wel de F1 versnellingsbak die je liever niet wil. Ook had ik liever gewoon de grille achter in kleur gehad in plaats van in zwart, maar soit. Origineel is de auto geleverd in Zwitserland en er staan nu ongeveer 40.000 kilometers op de klok.

In de andere hoek staat de Ferrari 550 Maranello. Deze komt uit een hele andere bloedlijn bij Ferrari, namelijk die van de V12 GT’s. Stiekem in mijn ogen, de gaafste bloedlijn. De atmosferische V12 meet 5.5 liter wat in dit geval de naam verklaart. Het is een juweeltje dat ook in de 456 GT lag. Een relatief betrouwbare motor, maar wel een zuiplap. Reken op 1:3 à 1:4. Tsja, goedkoop wordt het natuurlijk nooit, Ferrari rijden. Anders zou iedereen het ook doen. Behalve mensen zonder gevoel dan. Wat waarschijnlijk nog steeds best veel mensen zijn dezer dagen…Maar enfin, moving on…

De 550 Maranello werd niet bereden door Famke Janssen, maar wel door Thierry Baudet. Velen in de comments vinden dat overduidelijk ook een toffe peer. Dus hier is je kans om ook een 550 te kopen en je ervaringen te delen met Tsjer. In ieder geval heb jij dan de gavere spec. Want waar het leder in deze unit op het eerste gezicht zwart lijkt zoals in de F355, is het in realiteit stiekem blauw. Fancy. De 550 heeft wel wat meer ervaring dan de F355, namelijk ruim dubbel zoveel. Op zich geen probleem voor de V12, hoewel we niet bekend zijn met exemplaren die Mercedes W124esque kilometerstanden hebben. Mocht je dat willen veranderen moet je ook wel een paar tankstations hebben natuurlijk…

Voor mijzelf is de keuze helder. Hoewel de F355 ook ontzettend gaaf is, zou ik blindelings voor de 550 gaan. Ik ben nou eenmaal meer van de grote GT’s. Always have been. Zelfs als de F355 een handbak zou hebben, zou dat niet anders zijn. Ze staan te koop bij dezelfde handelaar, dus je kan nog even kijken en vergelijken. Welke banaan pak jij in? Laat het weten, in de comments!