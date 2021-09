Een Ford Mustang als lesauto, hoe vet is dat?

Dat is toch de droom, om rijlessen te ondernemen in een Ford Mustang als lesauto.

Het is niet ongebruikelijk om een Ford Mustang te huren als trouwauto, maar als lesauto? Toch is het zo. Anno 2021 kun je gewoon lessen in zo’n dikke bak. Nou, met een kleine kanttekening die jij al van een kilometer zag aankomen. Namelijk het feit dat we het hier niet hebben over een Mustang met een vijfliter V8.

In plaats daarvan hebben we het over de volledig elektrische Ford Mustang Mach-E. De SUV van het automerk is recentelijk door het CBR officieel goedgekeurd als lesauto. Het is natuurlijk wel een auto met een beperking, deze Ford. Of, wat eerbiediger gezegd, het levert een gelimiteerd rijbewijs op als je hier je lessen in voltooid. Je mag namelijk praktijkexamen doen voor code 78 rijbewijs. Oftewel, een automaat rijbewijs. Rijden met een auto met een handgeschakelde versnellingsbak is dan niet toegestaan.

Anno 2021 is dat niet een heel groot probleem meer. De meeste nieuwe auto’s hebben meestal een automaat. Bij een elektrische auto is dit sowieso het geval. Het voordeel van een Ford Mustang Mach-E als lesauto is dat de leerling geen koppeling of versnellingsbak kan slopen. In het ergste geval trapt de leerling het verkeerde pedaal in, maar dan kan de instructeur nog altijd ingrijpen met zijn eigen pedalen.