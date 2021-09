Prijs eerste elektrische bedrijfswagen van Toyota bekend

Snelladen, een acceptabele actieradius voor in de stad en een Toyota-badge, maar wat kost de elektrische bedrijfswagen?

Ze zijn wat laat op het feestje, maar ook Toyota gaat elektrische auto’s maken. Ze moeten wel natuurlijk. De Proace City Electric is de eerste elektrische bedrijfswagen van Toyota en nu is de prijs bekendgemaakt. Stiekem is er maar weinig Toyota aan, want de Japanse autofabrikant maakt dankbaar gebruik van het Stellantis platform. De bedrijfswagen deelt zijn genen met de elektrische Opel, Peugeot, Citroën varianten.

Als je de technische specificaties van die busjes weet, dan kun je raden hoe het zit met de Proace City Electric. Een 50 kWh accupakket, met de mogelijkheid om 100 kW te snelladen. De kleine bestelbus heeft een laadinhoud van 3,3 m3. De Long Versie heeft een laadinhoud van 3,9 m3. Het laadvermogen van de Proace City Electric bedraagt 800 kg, ongeacht de lengte.

Prijzen beginnen bij 25.995 euro excl. BTW voor de Proace City Electric Van. Daarmee concurreert de prijs van de elektrische bedrijfswagen van Toyota prima met zijn directe concurrenten.

De actieradius ligt op zo’n 280 kilometer. Vandaar ook ‘City’ in de benaming van het model. Pakketjes bezorgen van Maastricht tot Groningen is niet aan te raden met deze elektrische bestelauto.