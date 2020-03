Een goedkope, elektrische nieuwe auto met subsidie: dit kost het!

Een goedkope, elektrische nieuwe auto is binnenkort heel interessant. Welke elektrische auto met 4.000 euro korting moet je nu eigenlijk kopen?

De kogel is door de kerk. Elektrische auto’s worden nu ook interessant voor particulieren. Dankzij de nieuwe subsidieregeling die onderdeel is van het nieuwe klimaatakkoord. Er komen dus, relatief gezien, meer goedkope, nieuwe elektrische auto’s bij.

De nieuwe regeling is natuurlijk aan regels gebonden. Je kan niet het geld ophalen en stiekem een gebruikte Mercedes E55 AMG kopen. Er moet echt een EV gekocht worden. Je moet er ook snel bij zijn, want de subsidie begint interessant, maar neemt ieder jaar iets af. De reden is simpel: er zullen telkens meer interessante elektrische auto’s bij komen en de prijzen zullen ook iets dalen. Ook heeft dit te maken met de grootte van de subsidiepot. Er is namelijk € 252.000.000 beschikbaar. Voor nieuwe auto’s begint de subsidie dit jaar met 4.000 euro, maar dat blijft dus niet zo.

Hoeveel aanschaf subsidie krijg je in welk jaar?

2020: € 4.000

2021: € 4.000

2022: € 3.700

2023: € 3.350

2024: € 2.950

2025: € 2.550

Voor gebruikte auto’s is dit overigens heel erg eenvoudig. Dat is en blijft € 2.000 gedurende de gehele periode tot 2025.

Hoeveel lease-subsidie krijg je per maand in welk jaar?

2020: € 83,33

2021: € 83,33

2022: € 77,08

2023: € 69,79

2024: € 64,15

Voor gebruikte auto’s is dit eveneens heel erg eenvoudig. Dat is in blijft € 42.67 per maand met een minimum (en eigenlijk ook maximum) van vier jaar.

Algemene tip

Voordat we beginnen, eerst even een algemene tip. Die luidt: zorg dat je thuis kunt laden. Laten we dat even herhalen: zorg dat je thuis kunt laden. Als dat niet mogelijk is, dan moet je gaan afvragen of het de moeite waard is. Dan ben je namelijk aangewezen om onderweg te laden (duurt lang, erg prijzig) of op het werk (waar alle andere collega’s hun EV hebben ingeplugd en jij na werktijd nog even een uurtje kan wachten voordat je 100 km/u naar huis kan kachelen. Niet omdat je dan nog geen 130 km/u (reken maar dat het altijd tot 19:00 duurt) kunt rijden, maar omdat je actieradius zo hard achteruit gaat. Als je weet dat je dan thuis niet kunt laden, werkt het alleen maar frustrerend.

Het lijstje is niet samengesteld op de goedkoopste, snelste of beste EV’s. Zie het als een dwarsdoorsnede van wat er te krijgen is en wat je ervoor terugkijkt. Ook focussen we ons natuurlijk op de particuliere gebruiker in plaats van de leaserijder.

BMW i3 Corporate Executive (I01)

€ 44.760

Prijs ná EV subsidie: 40.760

Jazeker, je kunt ook een Dikke BMW krijgen. De i3 heeft de handen maar lastig op elkaar weten te krijgen. De basis is altijd briljant geweest: een koolstofvezel chassis dat erg licht en sterk is. Tevens is de i3 erg ruim en hoogwaardig aangekleed. Met de jaren werd de aandrijflijn beter en kwam er zelfs een i3S bij. De i3S valt nét buiten het budget (de EV subsidie is voor auto’s TOT € 45.000,- ), maar de i3 heeft zijn voordelen. Het is een zeer doordacht ontwerp. Omdat de auto van koolstofvezel is, is de i3 aanzienlijk lichter dan de kleinere gebakjes.

DS 3 Crossback E-tense Performance Line

€ 43.290

Prijs ná EV subsidie: € 39.290

Als je op chic wil gaan, waarom dan niet met de DS 3 Crossback E-Tense? Het luxemerk van Citroën is hard aan de weg aan het timmeren. Het leuke is dat het geen BMW-kopie of Mercedes-Parodie is. De DS 3 is vooral heel erg Frans. Dus gericht op comfort met een luxe interieur. Je merkt aan alles dat het een zeer jonge auto is. Ook lekker, want je zult er vier jaar in moeten rijden. Nadelen? Hij is minder ruim dan je zou denken en de actieradius is niet denderend. Dus leuk als je iets meer te besteden hebt en nog niet drie volgroeide kinderen kwijt moet op de achterbank.

Kia Soul EV DynamicLine (SK3)

€ 42.995

Prijs ná EV subsidie: € 38.995

De Kia Soul is het bewijs dat een EV er ook origineel uit kan zien. Het is ook het bewijs dat de crossover of SUV niet de enige mogelijkheid is om als EV te kunnen fungeren. Met een prijs van dik 40 mille is de Soul zeker de niet de goedkoopste in de lijstje. Maar de Soul EV biedt wel een 64 kWh accupakket. Volgens de WLTP haal je 452 km op één tank. Nu zul je die 452 km niet direct halen, het toont wel aan dat je echt ver op een volle lading kunt komen. Zeker in Nederland. Verder is het een praktisch en geinig autootje. Nadelen? We noemden het een ‘autootje’. Je merkt dat dit eigenlijk een auto is van 20.000 euro en dat het geld in de aandrijflijn zit. Maar hey: zoek je een bruikbare gezins-EV: dit is een uitstekende keuze.

Honda e

€ 38.330

Prijs ná EV subsidie: 34.330

In principe is de Honda e schreeuwend duur. Bijna 40 mille voor zo’n karretje is heel erg veel. Nu geldt die 38.330 euro voor voor de ‘Advance’, er is al een een Honda e voor 35.330 en die moet dingen als een parkeersysteem, 230v-contact, ‘centraal spiegelsysteem’ en verwarm stuurwiel ontberen. Ach, dat komt wel goed. Als je daar dan die 4 mille afhaalt, kom je uit op 31.330 euro. Nog steeds veel, maar wat kost een Mini Cooper met een paar opties? Of een Audi A1 met een luxe pakket? Precies. Zo moet je de Honda e een beetje zien, een klein en premium hebbedingetje. Het is ook echt een luxe en bijzonder kleintje die een heel verfrissende, bijna gezellige, stijl heeft. Uniek.

Hyundai Ioniq Electric i-Motion (AE)

€ 36.995

Prijs ná EV subsidie: € 32.995

Hyundai heeft meerdere elektrische modellen in de range. De Kona Electric is op dit moment immens populair. Het is een jonge hippe crossover. Maar kijk ook eens naar de Ioniq. Ja, die heeft een minder groot accupakket en een kleinere range. Maar ook een véél betere aerodynamica. Een SUV is een beetje als een Sumo-worstelaar. Ja, er zit kracht in, maar in eerste instantie om hunzelf te kunnen bewegen. De Ioniq is niet alleen sympathieker en gestroomlijnder, maar ook veel goedkoper. Het is niet de meest gezellige auto en qua prestaties moet je er ook niet veel bij voorstellen, maar als je een stille, comfortabele en prettige alleskunner wil rijden tegen zeer lage kosten, is de Ioniq Electric het overwegen waard. De basis i-Motion is in principe voldoende qua uitrusting. De ‘Comfort’ biedt voor slechts 1.000 euro een grote navigatiescherm, bluetooth, adaptieve cruise control, verkeersbordenherkennning, Bi-Led koplampen en lane assist. Altijd overwegen, dus. De ‘Premium’ heeft parkeersensoren, stoelverwarming/ventilatie en leder look-bekleding, maar is minimaal 41.495 euro. Dat is dan een minder goede deal.

Peugeot 208-e Allure

€ 34.900

Prijs na subsidie: € 30.900

We kunnen natuurlijk niet de Auto van het Jaar 2020 vergeten. De Peugeot 208 heeft relaitef weinig nadelen, zeker als je gaat voor de 208 met elektrische motor. De prestaties zijn uitstekend, het gewicht is een tikje aan de hoge kant, maar dd 208-e is lichter én ruimer dan de Zoe en Honda e. Peugeot heeft niet beknibbeld op het accupakket, want je hebt een actieradius van 340 km. Theoretisch, maar je kan flink doorrijden en nog haal je de 200 km. Dat is een prettige gedachte. Na de subsidie is de prijs gewoon keurig. Overigens kan de Opel Corsa-e net zo goed genoemd worden, ware het niet dat er een (nog) interessantere Opel in het lijstje staat.

Opel Ampera-E Business+

€ 34.149

Prijs ná EV subsidie: € 30.149

De Opel Ampera-E is gek genoeg nooit het succes geweest van wat het had kunnen zijn. Eigenlijk net als de eerste generatie Ampera. Dat kwam voornamelijk doordat General Motors, dat de auto een beetje leek te zien als een ‘moetje’, net zoals mijn ouders naar mijn zus keken. Met name qua marketing mocht GM er wel iets meer aan doen. De Ampera-E is an sich helemaal geen verkeerde auto. De mate van geslaagdheid zit ‘m ook in de prijs. En dan wordt zo’n Ampera-E wel heel erg interessant. Als je gaat voor een Business+ (de instapper), dan heb je op zich al voldoende aan boord. Nadelen? De Ampera-E is alleen uit voorraad leverbaar en de kans is aanwezig dat Opel Nederland door zijn voorraad heen is alvorens de subsidie ingaat. Aan de andere kant: grote kans dat iedereen nu eventjes wachten met het aanschaffen van een EV.

MG ZS EV Comfort

€ 30.985

Prijs ná EV subsidie: € 26.985

Helaas heeft deze MG ZS niets te maken met de oude MG ZS. Die was namelijk briljant en bizar slecht tegelijk. De huidige MG ZS EV juist heel erg gemiddeld op twee punten na. Qua auto is het zeker niet de beste op de markt, maar ook niet het slechtste. De MG ZS EV zakt zeker niet door de ondergrens. Het is wat allemaal wat generiek. De actieradius is niet al te best. Daar staat wel een heel erg scherpe prijs tegenover. Voor 30.985 euro ALL-IN rijd je namelijk weg in een heel ordentelijk crossovertje. Daar gaat nog de korting vanaf: 26.985 inclusief afleverkosten is een bijzonder scherpe prijs. Alleen voor vakanties moet je even de Volvo diesel van de buurman lenen.

Skoda Citigo E iV

€ 23.290

Prijs ná EV subsidie: € 19.320

We hebben gekozen voor de Skoda Citigo EV. Dit is exact dezelfde auto als de Mii Electric van Seat en de E-Up! van Volkswagen. De Skoda is net een paar tientjes goedkoper en het gaat hier om goedkope nieuwe elektrische auto’s. Met de subsidie begint dit zowaar een betaalbare auto te worden. De 36,8 kWh accu is niet enorm groot, dus je actieradius is beperkt (260 WLTP), maar de Citigo E iV weegt bijna 300 kilo minder dan de Honda e en Renault Zoë Z.E.. Dus al met al een prima stadsrakkertje waarmee je ook wel een keer op en neer naar Zwolle kunt rijden. Vanaf Kampen, uiteraard. Prima dat de subsidie pas over een paar maanden van kracht wordt, want de Skoda is volgens de website van de importeur nu ‘tijdelijk uitverkocht’ .

Niet doen: Citroen C-Zero

€ 22.360

Prijs ná EV subsidie: nog altijd € 22.360*

Ja, de Citroen C-Zero is een heel erg goedkope nieuwe elektrische auto. En ja, als een goedkope auto alsmaar goedkoper wordt, mag deze zijn tekortkomingen hebben. De C-Zero is misschien een brug te ver. De auto stamt uit 2009 en dat merk je aan alles. Het is zo’n Misidisc-speler vlakvoor dat de iPod gemeengoed werd die nog steeds bij de Dixons, Megapool en Kijkshop in de vitrines staat. De grootste reden om de C-Zero niet te kopen, is vanwege de WLTP actieradius, die is slechts 100 km. Daarmee komt de C-Zero niet in aanmerking voor de subsidie.