Kroymans is weer van Kroymans

Frits is back.

Als je in Nederland een Ferrari wilt hebben, weet iedereen waar je terecht kunt: bij Kroymans. Voor het betere Britse spul – Aston Martin, Jaguar en Land Rover – ben je bij de Hilversumse dealer eveneens aan het juiste adres. Hoewel de naam Kroymans nooit van de gevel is verdwenen, was de grote baas Frits Kroymans sinds het faillisement van 2009 al niet meer aan de zaak verbonden. Nu, 11 jaar na dato, is hij echter weer terug in het zadel.

2009 leek het einde te beteken voor het auto-imperium van Frits Kroymans. Met het faillisement viel de Kroymans Corporation uiteen. Dit betekende echter niet dat de dealer in Hilversum zijn deuren kon sluiten. Middels een doorstart kon de roemruchte Ferrari-dealer zijn activiteiten voorzetten. Hoewel het bedrijf de naam Kroymans bleef hanteren, was het eigenaarschap in handen van Eewal Beheer BV, en niet langer in handen van Frits Kroymans.

Nu is daar verandering in gekomen: de inmiddels 80-jarige Frits Kroymans heeft de zaak weer overgenomen. Dit maakt Quote op uit de statuten van de vorige week opgerichte Kroyans Holding B.V. De bestuurder van Eewal – dat in handen zou zijn van vrienden van Frits – meldt tegenover het magazine dat dit altijd al het plan was geweest. Nadat Frits vorig jaar zijn comeback maakte in de Quote 500 was het nu tijd voor de volgende stap: zijn comeback als eigenaar van Kroymans.

Daarmee is bijna alles weer terug bij het oude. Frits Kroymans staat in ieder geval weer in de Quote 500 en de naam de Kroymans staat weer niet voor niets op de gevel.

Bron: Quote

Foto: Autoleven op Autojunk