Kies maar: Maybach GLS, Bentayga of Cullinan - Autoblog.nl

Als je één belachelijke luxe SUV zou moeten kiezen. Welke van deze drie mag het dan worden wat jou betreft? Maybach GLS, Bentayga of de Rolls?

Mercedes-Maybach heeft voor het eerst een SUV op Europese bodem in vorm van de GLS. Een enorm luxe apparaat die het mag opnemen tegen de Bentley Bentayga en Rolls-Royce Cullinan. Zo op het eerste gezicht zijn het concurrenten van elkaar. Uiteindelijk wint Rolls-Royce het natuurlijk op prestige, van deze naam win je het nooit. Hoe goed je reputatie ook is.

Maar in deze vergelijking kijken we niet naar naam, maar naar persoonlijke smaak. De drie auto’s hebben elk een eigen karakter. Uiteindelijk moet de auto passen bij je persoonlijke voorkeur. En dan hebben ze allemaal wat anders te bieden.

Mercedes-Maybach GLS

De Mercedes-Maybach GLS zegt: ik heb het gemaakt, maar ik schreeuw het niet van de daken. Goed, het uiterlijk is discutabel, maar als je tegen iemand zegt dat je een ‘Mercedes-Maybach’ hebt gekocht zal een niet-kenner zijn schouders ophalen. Dat is met de merknamen Bentley of Rolls-Royce toch anders.

Onder de kap van deze GLS prijkt een 4.0 V8. In deze uitdossing is het blok goed voor 557 pk en 730 Nm koppel. Wil je meer snelheid dan moet je bij AMG aankloppen voor de GLS 63. Die is echter bij lange na niet zo luxe als de Maybach. Alles aan boord van dit model is next level Mercedes. Mooiere materialen, schermpjes, een uitstekende afwerking en toch allemaal herkenbaar Das Haus. Kosten: meer dan 220.000 euro.

Bentley Bentayga V8

De tweede kandidaat in deze ‘kies maar’ is de Bentley Bentayga V8. De SUV kennen we al jaren en is onlangs van een update voorzien. Van het trio is dit de sportiefste. Bentley combineert luxe met souplesse, met de welbekende 4.0 V8 die je ook kunt krijgen in bijvoorbeeld de RS6 Avant.

Die achtcilinder trekt er lekker aan. 550 pk en 770 Nm koppel plaatsen het model dicht bij de Maybach GLS. Ook de vanafprijs is met om en nabij de 230.000 euro niet zo heel veel duurder in vergelijking met de Merc.

Rolls-Royce Cullinan

Snelheid, beleving en stuurgevoel? De Rolls-Royce Cullinan haalt er zijn neus niet voor op. Deze Brit heeft weliswaar snelheid te bieden. De manier waarop je het gepresenteerd krijgt is heel anders. Het is stil in de cabine, tenzij je het gaspedaal helemaal intrapt.

In de verte hoor je de klink van de BMW V12, wat een beetje doet denken aan een zes-in-lijn. Met wat opties kun je een Bentayga én een Mercedes-Maybach GLS kopen. Mede door zijn twaalfcilinder en de daarbij behorende BPM-zweep ligt de prijs van de Cullinan boven de 545.000 euro.

Kies maar!

De Maybach GLS omdat het niet zo indrukwekkend hoeft. Bentley Bentaya V8 omdat je leuk sturen stiekem belangrijk vindt. Of Rolls-Royce Cullinan omdat het spaarvarken helemaal kapot moet. Laat het weten in de comments!