Autoblog Garage: MINI Cooper privatelease eruit, MINI erin?

Het is er weer tijd voor, na 12 maanden privatelease is het tijd voor wat nieuws.

Het had niet veel gescheeld of er had nu een occasion voor de deur gestaan in plaats van een verse privateleasert. Als zelfbenoemde privatelease-koning (ja, dit is contract nr. 5 wie biedt er meer?) ben ik zeer tevreden over deze vorm van ‘je problemen afkopen’. Maar ook hier knaagt het natuurlijk. Een jaar lang berichten langs zien komen over smakelijke occasions en zelfs een aankoopadvies van @Willeme vol goede opties, je gaat toch twijfelen. Concreet heb ik 2 keer op het punt gestaan om te reageren op een BMW 125i Cabrio. Maar mede door tijdsgebrek kwam het er niet van, de gedachte aan aankoopkeuringen aan de andere kant van het land. Even geen tijd voor. Uiteindelijk bedacht ik me precies een maand geleden dat het wellicht toch weer een privatelease auto moest worden. Liefst weer eentje met een korte looptijd.

Maar goed, de wereld is veranderd en dat had zijn weerslag op de beschikbare privateleaseprijzen. Dus na enig heen en weer tikken tussen Johan, mijn vaste contact bij MINI Breeman en ondergetekende, kwamen wij tot de conclusie dat het nu toch echt een contract voor minimaal 24 maanden moest worden.

Contract Nr. 5, ik schreef het hierboven al. Na een privatelease MINI Cooper (3-deurs), volgde een MINI Cooper S (5-deurs automaat) en vervolgens kwam er een Cooper Countryman (automaat) en daarna de Cooper (5-deurs automaat) die deze week weer ingeleverd werd bij de Rotterdamse MINI-dealer. Over die auto gesproken..

12 maanden MINI Cooper privatelease, de kosten

Het mag geen verrassing zijn dat de kosten voornamelijk de maandelijkse privatelease incasso’s waren. Voor € 540 per maand (inclusief de btw natuurlijk want: ‘private’) waren zaken als: afschrijving, motorrijtuigenbelasting, onderhoud en verzekering gecoverd voor 12 maanden en 10.000 km. Wat zijn dan de extra kosten? Ik schreef eerder al over een ‘hagelbuitje’ dat Berkel en Rodenrijs teisterde en dat een tiental dikke putten in dak en motorkap opleverde. De schade is netjes hersteld maar aangezien dit een ‘niet verhaalbare schade’ betrof was er wel een eigen risico van € 150. Maar goed, daar had ik voor getekend dus soit.

Bij het inleveren van de auto aan het einde van de leasetermijn is het toch altijd weer de vraag hoe die 2, 3 ‘kleine plekjes’ worden beoordeeld. Maar zoals elk jaar werden deze zaken onder de noemer ‘normale gebruikssporen’ weggeschreven. Daar verwacht ik dus geen (eigen risico) rekening meer van. De rekening die wel gaat komen is van de meer-kilometers. Ook al heb ik in 2019/2020 meerdere malen persdemo’s voor de deur staan. De tellerstand is toch wederom verder opgelopen dan de 10.000 km die op het contract staat vermeld. Maar hey, met € 0,06 per meer-km zal de 2.000 km die er ‘teveel’ werd gereden niet tot een wereldschokkende factuur leiden. Al met al heb ik dus een ruime € 6.600 uitgegeven dit jaar.

Is dat duurder dan een nieuwe auto kopen en hem een jaar rijden? Motorrijtuigenbelasting zou normaal € 620 per jaar zijn in Zuid-Holland voor deze MINI. Een all-risk verzekering komt op een indicatieve € 1.100 per jaar. Dus als de auto aan afschrijving meer dan circa € 5.000 heeft ‘verloren’ dan was privatelease financieel een goede deal. ‘Mijn’ privatelease MINI Cooper automaat stond nieuw voor € 37.000 in de showroom. Kijk je naar het aanbod op MINI.nl dan zie je vergelijkbare auto’s vanaf € 29.000,- . Ik zal niet speculeren over de inruilprijs van die auto’s maar goed: privatelease was voor mij dit jaar zeker weer NIET duurder dan een auto kopen.

12 Maanden MINI, alleen maar tevreden?

Bij de 4e MINI weet je wel een beetje wat je te wachten staat. Dus prima stuurgedrag maar niet extreem veel comfort of ruimte. Daar dus geen verrassingen. Wat wel opviel was de combi van het 1,5 L 3-cilinderblok met de automaat. Eenmaal op gang een prima combinatie maar vanuit stilstand was het moeilijk om ‘soepel’ weg te rijden. Voet van de rem en geen gas geven betekent erg lang op een ‘kruipende MINI’ wachten (echt tienden van een seconde).

Als je echter het gaspedaal überhaupt aanraakt dan rij je bijna altijd met een schok weg of spinnende voorwielen (die runflats blijven teleurstellen qua grip). De oplossing is direct na het starten naar de ‘sport’ stand in het dashboard schakelen. Dan reageert de bak anders, maar ook de gasreactie verandert mee wat je niet altijd wilt. Er werd dus tijdens het rijden wel eens geswitched tussen ‘normal’ en ‘sport’. De ook aanwezige ‘green’ stand leverde geen soelaas en die lieten we dus ook maar links liggen.

Maar de overall indruk was zoals bij de vorige 3 privatelease MINI Cooper overwegend positief. Natuurlijk wordt de passagier op de achterbank ook steeds groter zoals de meeste kinderen en van een Countryman terug naar een 5-deurs Cooper vond dus niet iedereen leuk. Toch iets om rekening mee te houden bij de keuze van de nieuwe auto.

En nu?

Nou, de gedachten gingen wel alle kanten op. Zozeer zelfs dat ik zelfs even overwogen heb om toch te kijken naar een nieuwe BMW 2 Gran Coupé. Niet eens omdat ik hem wel bijzonder mooi vind. Nieuwsgierig naar de auto heb ik een aantal dagen in een 218i GC automaat rondgereden (zelfde motor/bak combi als de Cooper uitvoeringen bij MINI) en dat beviel gewoon erg goed. De motor/bak past veel beter dan bij mijn vorige MINI en het interieur is ook een prima plek om tijd door te brengen.

Dus ook de 218i heb ik even door de privatelease calculator laten gooien bij de lokale BMW dealert. Maar aardig aangekleed gaat de 218i ook dik over de € 50.000 en dat betekende een privatelease prijs die richting € 680 per maand ging bij 24 maanden en 10.000 km per jaar. Dat werd me toch iets te gortig.

Maar, je ziet de foto’s bij dit artikel. Inmiddels is de keuze gemaakt en zitten we in een MINI Clubman Cooper (dus dezelfde 1,5 L 3-cilinder) Automaat in de kleur Enigmatic Black. Mijn generatie noemt dat volgens mij gewoon carbon schwarz, maar goed dit is nou eenmaal geen BMW. Maar diep donkerblauw dus. Met een zwart leren interieur en de bij BMW en MINI erg noodzakelijke comfortstoelen (tuinstoelen horen namelijk alleen in de tuin natuurlijk).

Verder nog wat andere noodzakelijk pakketjes en ik kan wel doen alsof de auto met zorg zo is samengesteld na avonden lang klikken in de configurator. Maar nee, het betrof een voorraadauto. Dus dat werk was al voor mij gedaan. Door Johan uit de voorraad gevist en voorzien van een privateleaseprijs met een goede korting. Zoals het al 4 keer eerder ging.

Zoals we weten zijn jullie benieuwd naar de prijs van alles. Ik schreef het al bij eerdere contracten. Stap gewoon bij de dealer binnen en vraag om korting, ook op een privatelease contract. Dat leverde in mijn geval een contract op voor 24 maanden, 10.000km per jaar met een maandbedrag van € 595,- . En ja dat is goedkoper dan wanneer je hem zelf met deze opties gaat configureren op de website bij MINI. Catalogusprijs van deze auto inclusief opties is € 40.427 (automaat was een € 0 optie tijdelijk op dit model). Veel geld is het natuurlijk nog steeds wel, maar in de eerste 99km (de tellerstand na 3 dagen) voelt het ook direct wel als meer auto dan de uitgaande kleine 5-deurs.

De kraakheldere zilvergrijze 17 inch velgen daar moet ik nog even aan wennen. Misschien moeten die gewoon nog even vies worden. Het zilveren dak en de zilveren spiegelkappen, dat vind ik na een paar dagen wel een leuk accent. Al heeft het ook wel iets van brons als je er te lang naar kijkt.

Kortom, de familie is voorlopig weer 24 maanden onder de pannen. Dat geeft ook wel weer rust. In principe hoef ik dan niet over 6 maanden al weer na te gaan denken over een nieuwe auto. In principe he….