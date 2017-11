Een kijkje in de nieuwe Mercedes G-Klasse

De G's rollen er straks in stijl bij.

Vertoeven in een G-Klasse is straks niet langer een barbaarse activiteit. Goed, dat is wellicht een beetje overdreven. Feit is dat het huidige model qua interieur meer overeenkomsten heeft met een A-klasse dan met een S-klasse. En dat wil je niet in een auto met een vanafprijs van meer dan 150.000 euro.

Gelukkig beseft Mercedes dat ook. Het merk maakt momenteel één van de mooiste interieurs van de Duitse drie. Het fijne is dat nu alle modellen een beetje S-klasse swag krijgen. Zo gaat de nieuwe CLS een luxe boot worden, maar ook de G-klasse lijkt een appetijtelijk interieur te krijgen.

Via gelekte foto’s van een Russisch Instagram-account krijgen we een glimp te zien. Het moderne Mercedes-stuurtje komt naar de 4×4, net als de twee grote 12.3-inch schermen. In mijn ogen ziet dat aluminium (?) rondom de ventilatieroosters er dan weer niet uit. Dat moet subtieler kunnen, Mercedes. Zwarte pianolak zou al wonderen doen. Zal dan ook ongetwijfeld een optie worden.

De nieuwe G (spreek uit als: tsjie) beleeft naar verwachting zijn werelddebuut op de Detroit motorshow in januari 2018.