Musk: er komt een performance-versie van de Roadster

Ze zijn gek daar in Fremont.

Ik denk wat we het eens kunnen zijn dat de nieuwe Tesla Roadster een buitenaards apparaat gaat worden. 10.000 Nm, verdeeld over vier wielen. Een sprint naar 96 km/u in 1,9 seconden (video) en een actieradius van bijna 1.000 kilometer.

Indrukwekkende cijfers. Het gaat echter nog gekker worden. Dat heeft Elon Musk via Twitter aangekondigd. Volgens de Tesla CEO zijn deze specificaties gebaseerd op het basismodel van de Roadster. Musk zegt dat er ook nog een performance-pakketje van de Roadster gaat komen.

There will be a special option package that takes it to the next level.