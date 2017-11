Bentley Grand Convertible kost meer dan 3 miljoen dollar

De 'Grand' in de naam slaat op de prijs denk ik.

Het is 2014. Op Pebble Beach peilt Bentley de interesse om met een cabrio-variant van de Mulsanne te komen. Van de schitterende Azure kwam immers nooit een opvolger. We zijn inmiddels enkele jaren verder en Bentley lijkt de knoop te hebben doorgehakt.

In Dubai trok Bentley namelijk het doek van de productieversie van de Grand Convertible by Mulliner. Een nieuwe cabrio met een zeer exclusief prijskaartje. YouTube-held Shmee150 was ter plaatse om verslag te doen van het werelddebuut. Het was uiteraard geen toeval dat de onthulling in Dubai was. Zo staat hier de grootste Bentley-showroom ter wereld. Bovendien doet Bentley al jaren goede zaken in de zandbak.

De Grand Convertible is gebaseerd op de Mulsanne Speed. Dit betekent een 6.8-liter twinturbo V8 met 537 pk en 1100 Nm koppel. De sedan doet een sprint naar de honderd in 4,9 seconden en de top ligt op 305 km/u. De Grand Convertible zal mogelijk iets langzamer zijn in vergelijking met zijn dichte broer.

Bentley gaat slechts 19 exemplaren bouwen van de Grand Convertible. Aan de gelimiteerde Brit hangt volgens de videomaker een prijskaartje van maar liefst 3,5 miljoen dollar. Het is de enige cabrio in zijn klasse. Concurrent Rolls-Royce staakte eerder de productie van de Phantom Drophead Coupe. De Rolls-Royce Dawn is er nog wel. Dit model is een maatje kleiner en concurreert met de Bentley Continental GTC.

Ondanks het feit dat de auto is gebaseerd op de Mulsanne Speed, heeft Bentley een aantal dingen moeten verbouwen aan de Grand Convertible. De miljoenen kostende auto heeft twee deuren minder en de wielbasis is 10 centimeter ingekort. Het productiegetal 19 is niet met toeval gekozen. Bentley is opgericht in 1919. De eerste exemplaren zullen in 2019 worden geleverd. De luxe autobouwer heeft op moment van schrijven nog geen wereldwijde aankondiging gedaan. Mind you: de pica’s in de gallery zijn van het concept uit 2014.